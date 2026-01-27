Advertisement
अभिषेक शर्मा को रोकने के लिए NZ करेगा 'ब्रह्मास्त्र' का इस्तेमाल, सबसे दुर्लभ महारिकॉर्ड बनाने वाले गेंदबाज को बुलाया

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच बुधवार, 28 जनवरी को खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से पीछे चल रही कीवी टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. आखिरी दो मैचों के लिए न्यूजीलैंड ने 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है. उनमें से एक खिलाड़ी ऐसा है, जिसके नाम T20 में सबसे दुर्लभ कहे जाने वाला महारिकॉर्ड दर्ज है

Jan 27, 2026, 08:06 AM IST
अभिषेक शर्मा को रोकने के लिए न्यूजीलैंड ने लॉकी फर्ग्यूसन को बुलाया

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच बुधवार, 28 जनवरी को खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से पीछे चल रही कीवी टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. आखिरी दो मैचों के लिए न्यूजीलैंड ने 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है. उनमें से एक खिलाड़ी ऐसा है, जिसके नाम T20 में सबसे दुर्लभ कहे जाने वाला महारिकॉर्ड दर्ज है. जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टार तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत में 2 मैच खेलने के लिए तैयार हैं.

न्यूजीलैंड के स्क्वॉड में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और ऑलराउंडर जिमी नीशम चौथे और 5वें मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे, वहीं धाकड़ बल्लेबाज फिन एलन आखिरी मुकाबले में खेलेंगे. ये तीनों खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का भी हिस्सा होंगे.

अभिषेक शर्मा को रोक पाएंगे फर्ग्यूसन?

टीम इंडिया के 'सिक्स हिटिंग मशीन' अभिषेक शर्मा इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मैच में उन्होंने 14 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर सनसनी मचा दी थी. कीवी गेंदबाजों के दर्द का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभिषेक ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज उनके खिलाफ एक डॉट गेंद डालने के लिए तरस गए. अभिषेक शर्मा नाम के तूफान को रोकने के लिए ब्लैक कैप्स ने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का फैसला किया है. जी हां, लॉकी फर्ग्यूसन अपने तेज रफ्तार वाली गेंद और यॉर्कर से भारतीय बल्लेबाज को चकमा दे सकते हैं. दाएं हाथ के पेसर ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में एक करिश्माई रिकॉर्ड बनाया था.

टी20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर डालने का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन के नाम T20I में चार मेडल ओवर डालने का दुर्लभ रिकॉर्ड है. ये बड़ा कारनामा उन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मैच में किया था. फर्ग्यूसन ने 4 ओवर के स्पेल में बिना एक भी रन खर्च किए 3 विकेट चटकाए थे. वैसे तो दुनिया में तीन गेंदबाज टी20 इंटरनेशनल में ये कमाल कर चुके हैं, लेकिन फर्ग्यूसन ने ये करिश्मा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में किया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है.

