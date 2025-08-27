वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल में धोनी ने क्यों छोड़ी थी गेंद? 6 साल बाद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का बड़ा खुलासा
Advertisement
trendingNow12898599
Hindi Newsक्रिकेट

वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल में धोनी ने क्यों छोड़ी थी गेंद? 6 साल बाद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का बड़ा खुलासा

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. लॉकी फर्ग्यूसन ने भारत के खिलाफ 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के एक अहम पल को याद किया है, जब महेंद्र सिंह धोनी ने एक तनावपूर्ण रन चेज के दौरान कुछ गेंदों को जानबूझकर छोड़ दिया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 27, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल में धोनी ने क्यों छोड़ी थी गेंद? 6 साल बाद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का बड़ा खुलासा

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. लॉकी फर्ग्यूसन ने भारत के खिलाफ 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के एक अहम पल को याद किया है, जब महेंद्र सिंह धोनी ने एक तनावपूर्ण रन चेज के दौरान कुछ गेंदों को जानबूझकर छोड़ दिया था. मैनचेस्टर में 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान बहुत ज्यादा दबाव था और भारत 240 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा था. ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के एक फैसले ने लॉकी फर्ग्यूसन को हैरान कर दिया.

2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान बहुत ज्यादा दबाव था

वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल मैच में भारत के रन चेज की शुरुआत बेहद खराब रही थी. न्यूजीलैंड के 240 रनों के टारगेट के जवाब में भारत का स्कोर एक वक्त पर 24/4 हो गया था. इसके बाद रवींद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी की जुझारू 116 रनों की पार्टनरशिप ने कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन भारत को जीत नहीं मिल पाई. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत यह मैच 18 रन से हार गया. एक समय भारत को जीत के लिए 31 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी, तभी महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ गेंदों को छोड़ा, जिससे फैंस और फर्ग्यूसन दोनों दंग रह गए. अतीत को याद करते हुए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसे पल में भी गेंदों को छोड़ देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रैडमैन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 200 साल तक भी टूटना नामुमकिन, तोड़ने के लिए बल्लेबाज को लेने होंगे 2 जन्म!

6 साल बाद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का बड़ा खुलासा

लॉकी फर्ग्यूसन ने क्रिकट्रैकर से कहा, 'मुझे याद नहीं कि उस समय उन्हें (भारत) को किस लक्ष्य का पीछा करना था, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें कुछ रन बनाने होंगे. योजना यह थी कि गेंदबाजी की जाए और देखा जाए कि महेंद्र सिंह धोनी अंडरकट करते हैं या नहीं, और उन्होंने गेंद छोड़ दी. इसलिए मैं हैरान था क्योंकि स्वाभाविक रूप से, जब आप गेंदबाजी कर रहे होते हैं, तो आप रनों को रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसे में जब कोई बल्लेबाज गेंद छोड़ देता है तो यह अच्छा लगता है.'

धोनी का विकेट बना टर्निंग प्वाइंट

भारत को एक वक्त पर 12 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत थी. महेंद्र सिंह धोनी ने डीप बैकवर्ड पॉइंट पर अपनी खास अपर कट लगाई, जिससे लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद छक्के के लिए चली गई और दबाव फिर से गेंदबाज पर आ गया. लॉकी फर्ग्यूसन ने खुलासा किया कि अगली गेंद पर भी उन्होंने यही रणनीति अपनाई, लेकिन इस बार धोनी ने इसे फिर से बखूबी अंजाम दिया. लॉकी फर्ग्यूसन ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि अगले ओवर की पहली गेंद पर मैंने फिर कोशिश की और उन्होंने गेंद को सीमा रेखा के पार छह रन के लिए पहुंचा दिया. तो दूसरी बार भी मेरी योजना लगभग काम कर गई, लेकिन उस मैच में उन्हें आउट करना और निश्चित रूप से सेमीफाइनल में जीत हासिल करना अच्छा रहा.'

872 रन... 87 चौके और 26 छक्के, वनडे क्रिकेट में पहली बार बना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास में दर्ज हुआ ये अजूबा

भारत की हार लगभग तय हो गई

इस सेमीफाइनल मैच में 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर रवींद्र जडेजा के आउट होने के बाद भारत को 12 गेंदों पर 31 रन चाहिए थे. धोनी ने भारत को जीत दिलाने का भार अपने कंधों पर उठाया, लेकिन 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके रन आउट होने से भारत की हार लगभग तय हो गई. न्यूजीलैंड ने यह मैच 18 रनों से जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. एक साल बाद, धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Lockie FergusonMS Dhoni

Trending news

भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
;