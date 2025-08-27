वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल में धोनी ने क्यों छोड़ी थी गेंद? 6 साल बाद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का बड़ा खुलासा

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. लॉकी फर्ग्यूसन ने भारत के खिलाफ 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के एक अहम पल को याद किया है, जब महेंद्र सिंह धोनी ने एक तनावपूर्ण रन चेज के दौरान कुछ गेंदों को जानबूझकर छोड़ दिया था. मैनचेस्टर में 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान बहुत ज्यादा दबाव था और भारत 240 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा था. ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के एक फैसले ने लॉकी फर्ग्यूसन को हैरान कर दिया.

2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान बहुत ज्यादा दबाव था

वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल मैच में भारत के रन चेज की शुरुआत बेहद खराब रही थी. न्यूजीलैंड के 240 रनों के टारगेट के जवाब में भारत का स्कोर एक वक्त पर 24/4 हो गया था. इसके बाद रवींद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी की जुझारू 116 रनों की पार्टनरशिप ने कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन भारत को जीत नहीं मिल पाई. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत यह मैच 18 रन से हार गया. एक समय भारत को जीत के लिए 31 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी, तभी महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ गेंदों को छोड़ा, जिससे फैंस और फर्ग्यूसन दोनों दंग रह गए. अतीत को याद करते हुए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसे पल में भी गेंदों को छोड़ देंगे.

6 साल बाद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का बड़ा खुलासा

लॉकी फर्ग्यूसन ने क्रिकट्रैकर से कहा, 'मुझे याद नहीं कि उस समय उन्हें (भारत) को किस लक्ष्य का पीछा करना था, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें कुछ रन बनाने होंगे. योजना यह थी कि गेंदबाजी की जाए और देखा जाए कि महेंद्र सिंह धोनी अंडरकट करते हैं या नहीं, और उन्होंने गेंद छोड़ दी. इसलिए मैं हैरान था क्योंकि स्वाभाविक रूप से, जब आप गेंदबाजी कर रहे होते हैं, तो आप रनों को रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसे में जब कोई बल्लेबाज गेंद छोड़ देता है तो यह अच्छा लगता है.'

धोनी का विकेट बना टर्निंग प्वाइंट

भारत को एक वक्त पर 12 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत थी. महेंद्र सिंह धोनी ने डीप बैकवर्ड पॉइंट पर अपनी खास अपर कट लगाई, जिससे लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद छक्के के लिए चली गई और दबाव फिर से गेंदबाज पर आ गया. लॉकी फर्ग्यूसन ने खुलासा किया कि अगली गेंद पर भी उन्होंने यही रणनीति अपनाई, लेकिन इस बार धोनी ने इसे फिर से बखूबी अंजाम दिया. लॉकी फर्ग्यूसन ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि अगले ओवर की पहली गेंद पर मैंने फिर कोशिश की और उन्होंने गेंद को सीमा रेखा के पार छह रन के लिए पहुंचा दिया. तो दूसरी बार भी मेरी योजना लगभग काम कर गई, लेकिन उस मैच में उन्हें आउट करना और निश्चित रूप से सेमीफाइनल में जीत हासिल करना अच्छा रहा.'

भारत की हार लगभग तय हो गई

इस सेमीफाइनल मैच में 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर रवींद्र जडेजा के आउट होने के बाद भारत को 12 गेंदों पर 31 रन चाहिए थे. धोनी ने भारत को जीत दिलाने का भार अपने कंधों पर उठाया, लेकिन 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके रन आउट होने से भारत की हार लगभग तय हो गई. न्यूजीलैंड ने यह मैच 18 रनों से जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. एक साल बाद, धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी.