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Hindi Newsक्रिकेटCSK फैंस को फिर झटका... धोनी की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, कितने दिन और करना होगा इंतजार?

CSK फैंस को फिर झटका... धोनी की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, कितने दिन और करना होगा इंतजार?

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की हालत बद-से-बद्तर होती जा रही है. लगातार टीम तीन मैच हार चुकी है और अब स्क्वॉड और कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं. वहीं, हर मैच में फैंस धोनी के इंतजार में रहते हैं, लेकिन धोनी की वापसी मुश्किल होती जा रही है. अब उनकी वापसी पर एक नया अपडेट आ गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 08, 2026, 01:57 PM IST
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धोनी कब तक होंगे फिट? MS Dhoni
धोनी कब तक होंगे फिट? MS Dhoni

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की हालत बद-से-बद्तर होती जा रही है. लगातार टीम तीन मैच हार चुकी है और अब स्क्वॉड और कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं. वहीं, हर मैच में फैंस धोनी के इंतजार में रहते हैं, लेकिन धोनी की वापसी मुश्किल होती जा रही है. अब उनकी वापसी पर एक नया अपडेट आ गया है. सभी के जहन में सवाल है कि अगले मैच में धोनी की वापसी हो गी या नहीं. सीएसके 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना अगला मुकाबला खेलने वाली है. 

कितने फिट हैं एमएस धोनी?

एमएस धोनी अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं. Cricbuzz की एक रिपोर्ट के अनुसार, Dhoni फिलहाल पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के लिए रिहैबिलिटेशन करवा रहे हैं. ऐसे में, 11 अप्रैल को दिल्ली के खिलाफ होने वाले CSK के अगले मुकाबले के लिए उनका मैच के लिए तैयार हो पाना मुश्किल लग रहा है. इस समय, 44 वर्षीय धोनी को मैदान पर वापसी करने से पहले कम से कम एक और हफ्ता और लग सकता है.

कितने मैच मिस करेंगे धोनी?

एक हफ्ते की देरी के अपडेट से समझा जा सकता है कि वह अगले दो मुकाबले मिस कर सकते हैं. चेन्नई चेपॉक में केकेआर और दिल्ली के खिलाफ मुकाबले की मेजबानी करेगी. दिल्ली के खिलाफ धोनी नहीं दिखेंगे, लेकिन अगले मुकाबले पर भी संशय है. अब धोनी टीम के साथ यात्रा भी नहीं कर रहे हैं बल्कि चेन्नई में ही रुक गए हैं. पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा था.

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धोनी ने शुरू की ट्रेनिंग

रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने हल्की-फुल्की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, जिसमें हाल ही में नेट्स पर बल्लेबाजी का एक सत्र भी शामिल है. लेकिन वह अभी तक मैच खेलने लायक फिटनेस हासिल नहीं कर पाए हैं. CSK के सीईओ कासी विश्वनाथन ने, 'MS रिहैब करवा रहे हैं और इसमें कुछ समय लगेगा. हम यह नहीं कह सकते कि इसमें कितना समय लगेगा.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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