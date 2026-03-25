16 घंटे 10 मिनट की 'महा-तपस्या', क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़ा रहा ये बल्लेबाज, गेंदबाज मांगते रहे रहम की भीख!

Longest Innings in Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट को करीब 150 साल हो चुके हैं. इतने सालों में कई रिकॉर्ड बने और टूटे. कुछ ऐसे कीर्तिमान हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि इस खेल में वो चमत्कार भी संभव हो चुके हैं, जो असंभव लगते थे. ये क्रिकेट का सबसे बड़ा, लंबा और पुराना फॉर्मेट कहलाता है, जिसमें कई बल्लेबाजों ने ऐतिहासिक पारियां खेली हैं. दिग्गज ब्रायन लारा के 400 रनों की ऐतिहासिक पारी से लेकर सचिन तेंदुलकर के 51 शतक तक, ऐसे कई रिकॉर्ड हैं, जो इस फॉर्मेट की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी बैटर हुआ है, जिसने क्रीज पर एक-दो नहीं बल्कि 16 घंटे 10 मिनट यानी कुल 970 मिनट बिताए थे. वो चट्टान की तरह क्रीज पर खड़ा रहा था और अपनी टीम को हार से बचाया था. ये कमाल किसने, कब और किसके खिलाफ किया था, आइए जानते हैं....

16 घंटे 10 मिनट तक क्रीज पर खड़े रहकर बैटिंग करना टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर सबसे ज्यादा समय बिताने का महारिकॉर्ड है, जो आज तक नहीं टूटा. ये कमाल किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद ने किया था. उन्होंने आज से 68 साल पहले 1958 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ये चमत्कार करके दिखाया था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था. हनीफ ने ब्रिजटाउन के मैदान पर खूंटा गाड़कर बैटिंग की थी.

एक पारी सब पर भारी

हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 55 टेस्ट में 43.5 की औसत से कुल 3915 रन बनाए थे. उनके नाम 15 फिफ्टी और 12 शतक थे. उन्हें पाक का लिटिल मास्टर भी कहा जाता है. वैसे तो हनीफ ने अपने करियर में कई पारियां खेली थीं, लेकिन उनकी 16 घंटे 10 मिनट तक बैटिंग करने वाली पारी ऐतिहासिक साबित हुई. यह उनके टेस्ट करियर की सबसे बेहतरीन पारी है. ये वही पारी है, जिसने पाकिस्तान को हार से बचा लिया था. वो कहते हैं ना कि एक पारी सब पर भारी, यह इनिंग ठीक वैसी ही थी.

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कहां खेला गया था ये मुकाबला?

साल 1958 में पाक टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी. उस वक्त विंडीज सबसे खतरनाक टीम मानी जाती थी. पहला टेस्ट बारबाडोस में हुआ. वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए कॉनराड हंटे और इवर्टन वीक्स के शतकों के दम पर 9 विकेट पर 579 रन बनाए और पारी घोषित कर दी. जवाब में पाकिस्तान 106 रन पर ही सिमट गई. विंडीज ने उसे फॉलोऑन दिया. यहां से पाक की हार तय दिख रही थी, क्योंकि उस वक्त टेस्ट 6 दिन का होता था और जब विंडीज ने फॉलोऑन दिया, उस वक्त तक 3 से ज्यादा दिन का खेल बाकी था, लेकिन हनीफ की सोच कुछ और ही थी. उन्होंने जो कमाल किया, वो इतिहास बन गया.

दूसरी पारी में पाक ने किया था दमदार कमबैक

दूसरी पारी में पाकिस्तान के लिए हनीफ मोहम्मद और इम्तियाज अहमद ने पहले विकेट के लिए 152 रन जोड़े. इम्तियाज 91 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन हनीफ दूसरे छोर पर डटे रहे. उन्होंने अपने डिफेंस से सभी का दिल जीत लिया. ये वही मैच था जब बारबाडोस की चिलचिलाती धूप के चलते पेड़ पर बैठा एक दर्शक नींद आने के चलते नीचे गिर पड़ा. जब होश में आया तो उसने पूछा कि क्या हनीफ अब भी बैटिंग कर रहे हैं? चौथे दिन का खेल खत्म होने तक हनीफ शतक पूरा करके नाबाद लौटे थे.

किट पहनकर सोए थे हनीफ

ड्रेसिंग रूम में उनसे कहा गया कि पाकिस्तान को बचाने की एकमात्र उम्मीद अब बस आपसे है. इसके बाद 5वें दिन हनीफ बल्लेबाजी के लिए उतरे तो उनकी दोनों जांघों में दर्द था. इस दर्द को भुलाकर वो क्रीज पर डटे रहे और पूरा दिन बैटिंग करने के बाद 270 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस तरह पाकिस्तान हार की दहलीज से लौट आई थी. आखिरी दिन बैटिंग के लिए उतरने से पहले हनीफ पूरी रात किट पहनकर ही सोए थे.

42 साल बाद रणजी में टूटा ये रिकॉर्ड

हनीफ मोहम्मद को विंडीज के गेंदबाज आउट नहीं कर सके. उनकी 337 रनों की पारी के दम पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 658 रन बनाए. इस पारी के दौरान हनीफ मोहम्मद ने इम्तियाज, अलीमुद्दीन, सईद अहमद और अपने बड़े भाई वजीर मोहम्मद के साथ मिलकर 4 शतकीय साझेदारियां कीं. फिर विंडीज दूसरी पारी में 28 रन बनाकर नाबाद रही और मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. हनीफ मोहम्मद ने 16 घंटे 10 मिनट यानी कुल 970 मिनट तक बैटिंग की थी. टेस्ट क्रिकेट में यह रिकॉर्ड आज भी कायम है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में यह कीर्तिमान टूट चुका है. पूरे 42 साल बाद इस रिकॉर्ड को रणजी ट्रॉफी 2000 में हिमाचल प्रदेश के बल्लेबाज राजीव नायर ने 1015 मिनट तक बल्लेबाजी कर तोड़ा था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यह आज भी अमर है.

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