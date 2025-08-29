सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर 'ग्रहण'... 21 साल लंबे करियर वाले खिलाड़ी ने भरी हुंकार, क्या बन पाएगा नंबर-1
Advertisement
trendingNow12901868
Hindi Newsक्रिकेट

सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर 'ग्रहण'... 21 साल लंबे करियर वाले खिलाड़ी ने भरी हुंकार, क्या बन पाएगा नंबर-1

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने सालों टीम इंडिया में सालों सेवा दी और कई बड़े रिकॉर्ड बनाए. आज भी सचिन के नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें कोई छू भी नहीं पाया है. सचिन के वनडे करियर के एक अटूट रिकॉर्ड पर एक दिग्गज ने ग्रहण लगा दिया है.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sachin Tendulkar
Sachin Tendulkar

ZIM vs SL: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने सालों टीम इंडिया में सालों सेवा दी और कई बड़े रिकॉर्ड बनाए. आज भी सचिन के नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें कोई छू भी नहीं पाया है. सचिन के वनडे करियर के एक अटूट रिकॉर्ड पर एक दिग्गज ने ग्रहण लगा दिया है. साढ़े तीन साल बाद इस खिलाड़ी ने वनडे में वापसी की और करियर को लंबा खींच दिया है. ये कोई और नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के दिग्गज ब्रेंडन टेलर हैं जो श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में टीम के साथ खेलने उतरे. 

21वीं सदी में डेब्यू

ब्रेंडन टेलर अपने कमबैक के साथ एक और उपलब्धि जोड़ ली है. उन्होंने 21वीं सदी में डेब्यू किया था और ऐसे सभी बल्लेबाज़ों में सबसे लंबे वनडे करियर वाले खिलाड़ी बन गए हैं. 39 साल के टेलर ने अपना पहला वनडे मैच 20 अप्रैल, 2004 को बुलावायो में श्रीलंका के खिलाफ ही खेला था. अब टेलर का वनडे करियर अब 21 साल और 132 दिन से ज्यादा लंबा हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

टेलर ने इन्हें पछाड़ा

टेलर ने 1 जनवरी, 2001 के बाद डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में कई दिग्गजों को पछाड़ दिया है. इस लिस्ट में सीन विलियम्स (19 साल, 300 दिन), पाकिस्तान के जावेद मियांदाद (20 साल, 272 दिन) शामिल हैं. अब केवल सचिन तेंदुलकर (22 वर्ष, 91 दिन) और सनथ जयसूर्या (21 वर्ष, 184 दिन) टेलर से आगे हैं. हालांकि यह देखना होगा कि कितने दिन और टेलर टीम में समय बिता पाते हैं.

ये भी पढे़ं.. Asia Cup 2025 से हुए बाहर, उन्हीं 2 ने बचाई टीम की लाज, जिम्बाब्वे के उलटफेर से बाल-बाल बची श्रीलंका

टेलर पर लगा था बैन

भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते आईसीसी ने टेलर पर साढ़े तीन साल का बैन लगाया था. उन्होंने हाल ही में  के निलंबन की सजा काटने के बाद कमबैक किया था. हालांकि, श्रीलंका के खिलाफ पहले मुकाबले में टेलर फ्लॉप नजर आए. उनका खाता भी नहीं खुला. जिम्बाब्वे की टीम को 7 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा है. श्रीलंका ने 1-0 से वनडे सीरीज में बढ़त बनाई.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

ZIM vs SL

Trending news

पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीता या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीता या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
;