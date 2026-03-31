Advertisement
trendingNow13160667
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा ओवर, अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

IPL 2026: आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा ओवर, अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमीयर लीग(IPL) का चौथा मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच चल रहा है. पहली पारी के 20वें ओवर के दौरान भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने करियर का सबसे लंबा ओवर फेंककर एक बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image Credit-IPL
Image Credit-IPL

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. यह मैच चंढीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइंटस ने पंजाब किंग्स के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा. गुजरात की बैटिंग  बेहद ही निराशाजनक रही कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. कप्तान  शुभमन गिल और जोस बटलर ने काफी जूझारु प्रदर्शन किया और जैसे-तैसे टीम का स्कोर 160 के पार पहुंचाने में कामयाब हुए. बहरहाल, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वाकया के बारे में जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. दरअसल, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बार में. अर्शदीप सिंह ने अपने स्पेल के आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा गेंदें फेंककर अपने नाम पर शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर उपहास उड़ रहा है. 

अर्शदीप के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

गुजरात लायंस के पारी के आखिरी ओवर के दौरान जब अर्शदीप सिंह बॉलिंग करने आए तो उन्होंने इस ओवर के दौरान 6 की जगह ओवरऑल 11 गेंदें फेंकी. इसके साथ उन्होंने 4 वाइड फेंकी और एक समय ऐसा आ गया थी कप्तान श्रेयस अय्यर से लेकर टीम मैनेजमेंट तक परेशान हो चुके थे. अर्शदीप ने अपने ओवरऑल 4 ओवर के स्पेल के दौरान 1 नो बॉल फेंकी और 42 रन खर्चे. इस दौरान उन्होंने 8 वाइड फेंकी. इस दौरान अर्शदीप की इकोनॉमी रेट 10 से भी ज्यादा का रहा. 

IPL में सबसे लंबा ओवर (गेंदों की संख्या में)

11 - मोहम्मद सिराज बनाम एमआई, बेंगलुरु, 2023 (ओवर 19)
11 - तुषार देशपांडे बनाम एलएसजी, चेन्नई, 2023 (ओवर 4)
11 - शार्दुल ठाकुर बनाम केकेआर, कोलकाता, 2025 (ओवर 13)
11 - संदीप शर्मा बनाम डीसी, दिल्ली, 2025 (ओवर 20)
11 - हार्दिक पांड्या बनाम जीटी, वानखेड़े, 2025 (ओवर 8)
11 - अर्शदीप सिंह बनाम जीटी, मुल्लनपुर, 2026 (ओवर 20)

Add Zee News as a Preferred Source

अर्शदीप का आईपीएल करियर

अर्शदीप सिंह ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2019 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में ओवरऑल 83 मैच खेले हैं. इसमें अर्शदीप ने 9.0 की इकोनॉमी रेट के साथ 97 विकेट झटकने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 4 विकेट हॉल 2 बार पूरा किया है. वहीं, 1 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है. वहीं, उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 5/32 का रहा है. 

ये भी पढ़ें: IPL 2026: कौन हैं अशोक शर्मा? धारदार गेंदबाजी से सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मचाई थी तबाही, अब गुजरात के लिए किया डेब्यू

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

Arshdeep singhlongest over record in ipl history

Trending news

'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन