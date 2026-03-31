IPL 2026: आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा ओवर, अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. यह मैच चंढीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइंटस ने पंजाब किंग्स के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा. गुजरात की बैटिंग बेहद ही निराशाजनक रही कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर ने काफी जूझारु प्रदर्शन किया और जैसे-तैसे टीम का स्कोर 160 के पार पहुंचाने में कामयाब हुए. बहरहाल, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वाकया के बारे में जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. दरअसल, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बार में. अर्शदीप सिंह ने अपने स्पेल के आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा गेंदें फेंककर अपने नाम पर शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर उपहास उड़ रहा है.

अर्शदीप के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

गुजरात लायंस के पारी के आखिरी ओवर के दौरान जब अर्शदीप सिंह बॉलिंग करने आए तो उन्होंने इस ओवर के दौरान 6 की जगह ओवरऑल 11 गेंदें फेंकी. इसके साथ उन्होंने 4 वाइड फेंकी और एक समय ऐसा आ गया थी कप्तान श्रेयस अय्यर से लेकर टीम मैनेजमेंट तक परेशान हो चुके थे. अर्शदीप ने अपने ओवरऑल 4 ओवर के स्पेल के दौरान 1 नो बॉल फेंकी और 42 रन खर्चे. इस दौरान उन्होंने 8 वाइड फेंकी. इस दौरान अर्शदीप की इकोनॉमी रेट 10 से भी ज्यादा का रहा.

IPL में सबसे लंबा ओवर (गेंदों की संख्या में)

11 - मोहम्मद सिराज बनाम एमआई, बेंगलुरु, 2023 (ओवर 19)

11 - तुषार देशपांडे बनाम एलएसजी, चेन्नई, 2023 (ओवर 4)

11 - शार्दुल ठाकुर बनाम केकेआर, कोलकाता, 2025 (ओवर 13)

11 - संदीप शर्मा बनाम डीसी, दिल्ली, 2025 (ओवर 20)

11 - हार्दिक पांड्या बनाम जीटी, वानखेड़े, 2025 (ओवर 8)

11 - अर्शदीप सिंह बनाम जीटी, मुल्लनपुर, 2026 (ओवर 20)

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अर्शदीप का आईपीएल करियर

अर्शदीप सिंह ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2019 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में ओवरऑल 83 मैच खेले हैं. इसमें अर्शदीप ने 9.0 की इकोनॉमी रेट के साथ 97 विकेट झटकने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 4 विकेट हॉल 2 बार पूरा किया है. वहीं, 1 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है. वहीं, उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 5/32 का रहा है.

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