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Hindi Newsक्रिकेटटी20 इतिहास का सबसे लंबा छक्का, वैभव और गेल भी हो गए फेल, इस खूंखार बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 इतिहास का सबसे लंबा छक्का, वैभव और गेल भी हो गए फेल, इस खूंखार बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे लंबा छक्का ठोका है. इतना लंबा छक्का कि वैभव सूर्यवंशी और क्रिस गेल जैसे खूंखार बल्लेबाज भी टी20 क्रिकेट में ऐसा चमत्कार नहीं कर पाए हैं. टी20 क्रिकेट में एक बार एक विस्फोटक बल्लेबाज ने इतना लंबा छक्का मारा कि पूरी दुनिया के होश उड़ गए. यह छक्का तो कल्पना से भी परे था. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 30, 2026, 05:42 PM IST
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टी20 इतिहास का सबसे लंबा छक्का, वैभव और गेल भी हो गए फेल, इस खूंखार बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे लंबा छक्का ठोका है. इतना लंबा छक्का कि वैभव सूर्यवंशी और क्रिस गेल जैसे खूंखार बल्लेबाज भी टी20 क्रिकेट में ऐसा चमत्कार नहीं कर पाए हैं. टी20 क्रिकेट में एक बार एक विस्फोटक बल्लेबाज ने इतना लंबा छक्का मारा कि पूरी दुनिया के होश उड़ गए. यह छक्का तो कल्पना से भी परे था. T20 इतिहास के इस सबसे लंबे छक्के के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पिछले 18 साल से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.

टी20 इतिहास का सबसे लंबा छक्का

टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे लंबा छक्का ऑस्ट्रेलिया के खूंखार बल्लेबाज एडेन ब्लिजार्ड ने ठोका है. एडेन ब्लिजार्ड ने 13 जनवरी 2008 को KFC टी20 बिग बैश के फाइनल मैच में विक्टोरिया के लिए बल्लेबाजी करते हुए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बेन मैकलॉघलिन की गेंद पर 130 मीटर का विशालकाय छक्का जड़ दिया था. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के बीच खेले गए इस फाइनल मैच में विक्टोरिया ने पहले बल्लेबाजी की. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बेन मैकलॉघलिन ने विक्टोरिया की पारी के दौरान चौथे ओवर की चौथी गेंद शॉर्ट फेंकी. विक्टोरिया के खूंखार बल्लेबाज एडेन ब्लिजार्ड ने उस गेंद को पर्थ (वाका) के मैदान के बाहर कार पार्क में मार दिया.

इस खूंखार बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

एडेन ब्लिजार्ड का यह छक्का इतना लंबा था कि बॉल पर्थ (वाका) स्टेडियम को भी पार कर गई और बाहर कार पार्किंग में जाकर गिरी. एडेन ब्लिजार्ड का यह छक्का 130 मीटर लंबा था. यह टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे लंबा छक्का है. एडेन ब्लिजार्ड ने इस मैच में 20 गेंदों पर 47 रन ठोक दिए थे. इस दौरान उन्होंने 235 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 5 चौके और 4 छक्के जड़ दिए. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडेन ब्लिजार्ड की टीम विक्टोरिया यह फाइनल मैच 32 रन से हार गई थी.

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क्रिकेट इतिहास में सबसे लंबा छक्का कितने मीटर का लगा

क्रिकेट के इतिहास का सबसे लंबा छक्का अल्बर्ट ट्रॉट ने 19वीं सदी में लगाया था. अल्बर्ट ट्रॉट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेल चुके. अल्बर्ट ने 19वीं सदी में एक ऐसा छक्का मारा था, जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के पवेलियन को ही पार कर गया था. उनके इस छक्के की लंबाई 164 मीटर थी. यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे लंबा छक्का था. अल्बर्ट ने इंग्लैंड के मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये शॉट लगाया था. ये वही शॉट था, जिसमें बॉल बाउंड्री पार कर गई थी.

164 मीटर का सिक्स

अल्बर्ट ट्रॉट 19वीं सदी के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेले हैं. इतिहास का सबसे लंबा 'छक्का' अल्बर्ट के नाम हैं. वो 164 मीटर का सिक्स मारने का कारनामा कर चुके हैं. 19वीं सदी में अल्बर्ट ट्रॉट के नाम से गेंदबाज खौफ खाते थे. इतना ही नहीं वो गेंदबाजी में भी बल्लेबाजों के लिए खौफ साबित हुए हैं. बताया जाता है कि इस खिलाड़ी ने 1910 में 41 साल की उम्र में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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