छक्के की लंबाई 143 मीटर... इस खूंखार बल्लेबाज ने टेस्ट में ठोका दुनिया का सबसे लंबा छक्का, 100 साल तक भी नहीं टूटेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड न तो क्रिस गेल के नाम है और न ही शाहिद अफरीदी के नाम है. 20 साल से भी ज्यादा समय पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे लंबे छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, लेकिन आज तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के कोई आसपास भी नहीं पहुंच पाया है.

इस बल्लेबाज ने ठोका है टेस्ट क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का

टेस्ट क्रिकेट का सबसे लंबा छक्का ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने ठोका था. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने नवंबर 2005 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए ब्रिस्बेन टेस्ट में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज डेरेन पॉवेल की गेंद पर 143 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया था. ब्रेट ली ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी के दौरान बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज डेरेन पॉवेल की गेंद को आसमान की सैर करवाई थी.

100 साल तक भी नहीं टूटेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

ब्रेट ली के इस छक्के की लंबाई 143 मीटर थी. टेस्ट क्रिकेट में यह सबसे लंबे छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. ब्रेट ली का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से नहीं टूटा है. ब्रेट ली का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अब कोई 100 साल तक भी नहीं तोड़ पाएगा. ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज होने के साथ-साथ लोअर ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज भी रहे हैं. ब्रेट ली टेस्ट क्रिकेट में 18 छक्के लगा चुके हैं और उन्होंने 1451 रन भी बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 टेस्ट मैचों में ब्रेट ली ने 310 विकेट झटके हैं.

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161.1 kmph की रफ्तार से फेंकी गेंद

ब्रेट ली ने अपने करियर की सबसे तेज गेंद साल 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में खेले गए एक वनडे मैच के दौरान फेंकी थी, जिसकी गति 161.1 kmph की थी. ब्रेट ली का करियर एक तेज गेंदबाज के रूप में अच्छा और शानदार रहा था. उनके आकड़े बताते हैं कि क्यों इस गेंदबाज का खौफ बल्लेबाजो में नजर आता था. ब्रेट ली की गति बहुत ही तेज थी. ब्रेट ली ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए 76 टेस्ट मैचों में 30.82 की औसत से 310 विकेट हासिल किए थे, जबकि 221 वनडे मैचों में ब्रेट ली ने 23.36 की औसत से 380 विकेट अपने नाम किए थे. इसके साथ ही 25 टी20 मैच में उन्होंने 25.5 की औसत से 28 विकेट हासिल किए थे.