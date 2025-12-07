12 दिन तक चला ये मैच, क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा, फिर इस वजह से मैदान छोड़कर भागे क्रिकेटर्स

लोगों के लिए यह एक नई बात है, क्योंकि आमतौर पर किसी मैच का 12 दिनों तक चलना असंभव के बराबर है. लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. क्रिकेट के मैदान पर एक यादगार मैच ऐसा भी हुआ है, जो 12 दिनों तक चला. इस मैच में ऐसे बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स भी बने हैं, जो फैंस के होश उड़ा देगा. बता दें कि क्रिकेट अनिश्चितताओं, रोमांच और अजब-गजब नियमों का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है.

12 दिन तक चला ये मैच

दरअसल, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1939 में 3 मार्च से 14 मार्च तक एक टेस्ट मैच खेला गया. यह टेस्ट मैच 12 दिन तक चला, लेकिन उसके बाद भी मैच का नतीजा नहीं निकल सका. 3 मार्च 1939 को शुरू हुआ यह टेस्ट मैच 14 मार्च को खत्म हुआ. यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मैच था. इस टेस्ट मैच में 6 शतक और एक दोहरा शतक लगा. इस मैच के दौरान कुल 35 विकेट गिरे, लगभग 680 ओवर का खेल हुआ और 1981 रन बने. टेस्ट क्रिकेट में इस मैच को टाइमलेस टेस्ट के रूप में जाना है. आज के युग के लोगों को इस टेस्ट मैच के बारे में बहुत कम जानकारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? गौतम गंभीर ने अपना जवाब सुनाकर किया हैरान

क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच यह टेस्ट मैच इतिहास में दर्ज हो गया. इस टेस्ट मैच में 1981 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जिसमें 110 चौके और 4 छक्के लगे. टेस्ट क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ, जब ये असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. इंग्लैंड के खिलाफ इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 202.6 ओवर में 530 रन बनाए. साउथ अफ्रीका के लिए पहली पारी में पीटर वैन डेर बिजल ने 125 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल था. पीटर वैन डेर बिजल के अलावा डडली नोर्स ने 103 रनों की पारी खेली.

टेस्ट मैच जीतने के लिए 696 रनों का टारगेट

जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 117.6 ओवर में 316 रन पर सिमट गई. पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड पर 214 रन की बढ़त बना ली. अब यहीं से असली खेल शुरू हुआ, जो हर किसी के होश उड़ाकर रख देगा. साउथ अफ्रीका ने इसके बाद अपनी दूसरी पारी के दौरान 142.1 ओवर में 481 रन बनाए. इस बार साउथ अफ्रीका के लिए उसके कप्तान एलन मेलविल ने 103 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल रहे. साउथ अफ्रीका ने इस तरह यह टेस्ट मैच जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 696 रनों का टारगेट रखा. साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के सामने इंग्लैंड के सभी गेंदबाज बेबस और लाचार नजर आए. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों पारियों में कुल 974 रन लुटा दिए.

वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए

साउथ अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को 696 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था. ऐसे में साउथ अफ्रीका की जीत लगभग तय थी, लेकिन इंग्लैंड ने इसके बाद जो किया उसने वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए. टेस्ट क्रिकेट में कभी भी 696 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ है, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने लगभग यह कमाल कर ही दिया था. साउथ अफ्रीका के 696 रनों के टारगेट के जवाब में चौथी पारी में बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 218.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 654 रन बना लिए थे. इंग्लैंड की टीम जीत से सिर्फ 42 रन ही दूर थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट फैंस का दिल तोड़कर रख दिया.

302 रन... 12 छक्के और 2 शतक, अचानक इतने खतरनाक कैसे बने विराट, इसे दिया अपनी घातक फॉर्म का क्रेडिट

इस वजह से मैदान छोड़कर भागे इंग्लैंड के क्रिकेटर्स

टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 696 रनों के टारगेट को चेज करने और ऐतिहासिक जीत से इंग्लैंड की टीम सिर्फ 42 रन ही दूर थी और उनके हाथ में 5 विकेट भी बाकी थे. इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े इंग्लैंड के क्रिकेटरों ने अचानक टेस्ट मैच को बीच में ही छोड़ दिया. यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया. ऐसा इसलिए हुआ कि इंग्लैंड की टीम को डरबन से दो दिन की रेल यात्रा के बाद केपटाउन पहुंचना था. केपटाउन में अंग्रेज खिलाड़ियों को अपना शिप पकड़ना था, जिससे उन्हें वापस इंग्लैंड लौटना था. ज्यादा समय और बर्बाद होता तो अंग्रेज खिलाड़ियों का शिप छूट जाता. फिर उन्हें अगले शिप के लिए कई दिनों तक का इंतजार करना पड़ता.इंग्लैंड की टीम ने इसी वजह से समय को ध्यान में रखते हुए शिप पकड़ने के मकसद से यह टेस्ट मैच बीच में ही छोड़ दिया. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम ने आपसी रजामंदी के साथ मैच ड्रॉ करवा लिया.