ENG vs NZ: लॉर्ड्स का मैदान बना बल्लेबाजों के लिए 'कब्रिस्तान', 40 ओवर में न्यूजीलैंड का काम-तमाम, इंग्लैंड ने रौंदा

England vs New Zealand Lords Test: पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में शर्मनाक प्रदर्शन को भूलकर इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने इस साल की शुरुआत जीत से की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए पहले मैच को बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम ने 115 रनों से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाजों के लिए 'कब्रगाह' साबित हुई. मुश्किल पिच पर इंग्लिश बल्लेबाज भी संघर्ष करते दिखे, लेकिन कीवी बल्लेबाजों के पास तो कोई जवाब ही नहीं था. दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम महज 138 रनों पर ऑलआउट हो गई. 40.3 ओवरों में न्यूजीलैंड का काम-तमाम हो गया. इंग्लैंड की जीत में दो तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और गस एटकिंसन का अहम किरदार रहा.