Add Zee Business As A Preferred Source
App

ENG vs NZ: लॉर्ड्स का मैदान बना बल्लेबाजों के लिए 'कब्रिस्तान', 40 ओवर में न्यूजीलैंड का काम-तमाम, इंग्लैंड ने रौंदा

England vs New Zealand Lords Test: पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में शर्मनाक प्रदर्शन को भूलकर इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने इस साल की शुरुआत जीत से की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए पहले मैच को बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम ने 115 रनों से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 07, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:44 PM IST
ENG vs NZ: लॉर्ड्स का मैदान बना बल्लेबाजों के लिए 'कब्रिस्तान', 40 ओवर में न्यूजीलैंड का काम-तमाम, इंग्लैंड ने रौंदा
Image Credit: (England Cricket/X) लॉर्ड्स का मैदान बना बल्लेबाजों के लिए &#039;कब्रिस्तान&#039;, 40 ओवर में न्यूजीलैंड का काम-तमाम

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Don 3 विवाद पर रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरीं CINTAA अध्यक्ष पूनम ढिल्लों
Don 3 Controversy3 min ago
2
Shiv temples6 min ago
3
us13 min ago
4
IND vs AFG20 min ago
5
zepto31 min ago