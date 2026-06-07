ENG vs NZ: लॉर्ड्स का मैदान बना बल्लेबाजों के लिए 'कब्रिस्तान', 40 ओवर में न्यूजीलैंड का काम-तमाम, इंग्लैंड ने रौंदा

England vs New Zealand Lords Test: पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में शर्मनाक प्रदर्शन को भूलकर इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने इस साल की शुरुआत जीत से की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए पहले मैच को बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम ने 115 रनों से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाजों के लिए 'कब्रगाह' साबित हुई. मुश्किल पिच पर इंग्लिश बल्लेबाज भी संघर्ष करते दिखे, लेकिन कीवी बल्लेबाजों के पास तो कोई जवाब ही नहीं था. दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम महज 138 रनों पर ऑलआउट हो गई. 40.3 ओवरों में न्यूजीलैंड का काम-तमाम हो गया. इंग्लैंड की जीत में दो तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और गस एटकिंसन का अहम किरदार रहा.
न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 254 रनों का लक्ष्य था, जो इस पिच पर बिल्कुल आसान नहीं था. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की पारी 40.3 ओवरों में ही खत्म हो गई. हाल कितना बुरा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 8 बल्लेबाज सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट हो गए. सिर्फ ग्लेन फिलिप्स, डेवोन कॉनवे और केन विलियमसन ने ही ढाई का आंकड़ा क्रॉस किया. दूसरी पारी में इंग्लिश तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने 30 रन देकर 5 विकेट चटकाए. पहली इनिंग में पंजा खोलने वाले पेसर ओली रॉबिन्सन ने दूसरी पारी में 2 विकेट हासिल किए. उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट सिर्फ 167 ओवरों में खत्म हो गया. कीवी कप्तान टॉम लेथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. काइल जैमिसन की शानदार गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने पहली पारी में इंग्लैंड को 140 रनों पर ऑलआउट कर दिया. दो साल बाद वापसी कर रहे जैमिसन ने 5 विकेट चटकाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की पारी 113 रनों पर सिमट गई. लंबे समय बाद वापसी कर रहे ओली रॉबिन्सन ने पंजा खोला. दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने 226 रन बनाए. न्यूजीलैंड के सामने 254 रनों का लक्ष्य था, लेकिन गस एटकिंसन के कहर के आगे कीवी बल्लेबाजी ढेर हो गई. 40.3 ओवर में न्यूजीलैंड का काम-तमाम हो गया.
लॉर्ड्स की ये पिच बल्लेबाजों के लिए 'कब्रगाह' साबित हुई. 149 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में यह इस प्रतिष्ठित मैदान पर खेला गया दूसरा सबसे छोटा टेस्ट मैच था, जो चारों पारियों में मिलाकर लगभग 167 ओवरों में ही समाप्त हो गया. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट 17 जुलाई से लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाएगा.
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