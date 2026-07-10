बदल गया 142 साल का इतिहास: कभी महिलाओं की एंट्री पर था बैन, आज लॉर्ड्स ने रच दिया सबसे बड़ा इतिहास

lords creates history hosts first ever women's test: 'लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड' को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है. यह वह मैदान है, जिसका अपना इतिहास है. 10 जुलाई को इस मैदान पर एक ऐसा इतिहास रचा गया, जिसका इंतजार 142 साल से था. 10 जुलाई 2026 को यहां पहली बार कोई महिला क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेलने उतरी. मेजबान इंग्लैंड और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस खूबसूरत मैदान की हरी घास पर कदम रखते ही इतिहास के पन्नों पर अपने साझा हस्ताक्षर किए. यह पल सिर्फ एक मैच की शुरुआत नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट के लिए एक नए युग का आगाज है.
लॉर्ड्स के मैदान पर मैच शुरू होने से पहले घंटी बजाने की सालों पुरानी परंपरा है, लेकिन इस ऐतिहासिक टेस्ट के लिए यह परंपरा बेहद अनोखे रूप में नजर आई. आमतौर पर यह घंटी मैदान के बाहर से बजाई जाती है, लेकिन लॉर्ड्स के पहले महिला टेस्ट के सम्मान में इंग्लैंड की कई पूर्व महिला क्रिकेटरों ने राष्ट्रगान से ठीक पहले बीच मैदान पर 5 मिनट तक घंटी बजाई.
जब दोनों टीमों की खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए मैदान की ओर बढ़ रही थीं, तब 'मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब' (MCC) के सदस्यों ने 'लॉन्ग रूम' में खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन किया. इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनते समय भारतीय और इंग्लिश खिलाड़ियों के चेहरों पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी.
इस मैदान पर पहला पुरुष टेस्ट मैच साल 1884 में खेला गया था, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था. इस मैच के पूरे 142 साल बाद आज जाकर यहां पहला महिला टेस्ट मैच खेला गया.
लॉर्ड्स का इतिहास महिलाओं के संघर्ष की एक बड़ी कहानी भी रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि 200 से ज्यादा सालों तक मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) और इस मशहूर लॉर्ड्स पवेलियन में महिलाओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक थी. आखिरकार, सितंबर 1998 में इस कड़े प्रतिबंध को हटाया गया और मार्च 1999 में महिलाओं को 'लॉन्ग रूम' में आने की इजाजत मिली. आज उसी प्रतिबंध के हटने के 27 साल बाद इसी मैदान पर पहला महिला टेस्ट मैच खेलकर इतिहास पूरी तरह बदल गया.
इस ऐतिहासिक मुकाबले में इंग्लैंड की कप्तान नेट सीवर-ब्रंट ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है. खबर लिखे जाने तक टीम ने 5 विकेट पर 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया था. स्मृति मंधाना 83, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर 58 रन बनाकर आउट हो चुकी थीं. अब दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने क्रीज संभाल रखी है.
यह मुकाबला भारतीय युवा खिलाड़ी श्रीचरिणी के लिए हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बन गया. मैच शुरू होने से पहले टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने श्रीचरिणी को उनकी टेस्ट कैप सौंपी. इसके साथ ही श्रीचरिणी भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली 99वीं महिला क्रिकेटर बन गईं. लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सपने के सच होने जैसा है.