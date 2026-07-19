स्टीव स्मिथ का फाइनल 'शाप' बरकरार: कप्तानी में फिर से 1 रन से गंवाया खिताब! दोहराया IPL वाला इतिहास

MLC 2026 Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom: लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स (LAKR) ने वॉशिंगटन फ्रीडम को एक बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में मात्र 1 रन से हराकर मेजर लीग क्रिकेट (MLC) का अपना पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. यह जीत नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह विश्व स्तर पर ग्रुप की 10वीं ट्रॉफी है. नाइट राइडर्स पिछले तीन सालों में हर साल एक बड़ा खिताब जीता है. 2024 में आईपीएल, 2025 में कैरेबियन प्रीमियर लीग और अब 2026 में मेजर लीग क्रिकेट में सफलता मिली है.
नाइट राइडर्स के दिग्गज खिलाड़ी सुनील नरेन और आंद्रे रसेल के लिए यह जीत एक बड़ी उपलब्धि है. वे पिछले तीन सालों में फ्रैंचाइजी के लिए लगातार तीन खिताबी अभियानों का हिस्सा रहे हैं. सुनील नरेन को MLC 2026 सीजन का 'मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर' (MVP) चुना गया. उन्होंने पावरप्ले में तीन महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और 4 ओवरों में मात्र 13 रन देकर 3 विकेट (3/13) का शानदार स्पेल फेंका.
वॉशिंगटन फ्रीडम के कप्तान स्टीव स्मिथ के लिए यह हार किसी पुराने जख्म के ताजा होने जैसी थी. इतिहास गवाह है कि स्मिथ पहले भी कप्तान के तौर पर 1 रन से आईपीएल फाइनल हार चुके हैं. 2017 के आईपीएल फाइनल में मुंबई इंडियंस ने उनकी टीम राइजिंग पुणे सुपरजाइंट को मात्र 1 रन से मात दी थी. अब MLC 2026 के फाइनल में भी स्मिथ की कप्तानी वाली टीम को लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के हाथों 1 रन से ही हार का सामना करना पड़ा.
फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए LAKR ने आंद्रे फ्लेचर (47) और कोलिन मुनरो (40) की पारियों की बदौलत 164 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए वॉशिंगटन फ्रीडम को आखिरी ओवर में 14 रनों की दरकार थी. शादली वैन शल्कविक ने पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद भी अपना धैर्य बनाए रखा और ओबस पीनार (53) व इयान हॉलैंड को आउट किया. आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरा रन लेने के प्रयास में रन-आउट होने के कारण वॉशिंगटन की टीम लक्ष्य से 1 रन दूर रह गई.