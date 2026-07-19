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स्टीव स्मिथ का फाइनल 'शाप' बरकरार: कप्तानी में फिर से 1 रन से गंवाया खिताब! दोहराया IPL वाला इतिहास

MLC 2026 Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom: लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स (LAKR) ने वॉशिंगटन फ्रीडम को रोमांचक फाइनल में 1 रन से हराकर अपना पहला MLC खिताब जीता. कप्तान स्टीव स्मिथ के लिए इतिहास दोहराया गया, जो एक बार फिर 1 रन से फाइनल हार गए. नाइट राइडर्स ग्रुप की यह कुल 10वीं ट्रॉफी है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 19, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:28 PM IST
स्टीव स्मिथ का फाइनल 'शाप' बरकरार: कप्तानी में फिर से 1 रन से गंवाया खिताब! दोहराया IPL वाला इतिहास
Image Credit: स्टीव स्मिथ.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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