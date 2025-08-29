एशिया का डॉन ब्रैडमैन, जिसने हिंदुस्तानी लड़की के प्यार में पड़कर दे दिया अपनी ही पत्नी को तलाक

जहीर अब्बास जिन्हें एशिया का डॉन ब्रैडमैन भी कहा जाता है. जहीर अब्बास ने ना केवल मैदान पर भारत के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया बल्कि भारतीय मूल की लड़की दो दिल भी दे बैठे. वो इस भारतीय लड़की पर इस कदर फिदा हो गए कि उनके साथ रहने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक तक दे दिया था. जहीर की पहली पत्नी से 3 बेटियां थी. उनकी पर्सनल लाइफ हेडलाइंस में तब्दील हो गई जब उन्होंने रीता लूथरा से निकाह करने का फैसला कर लिया. दोनों की लव स्टोरी के पीछे की दास्तां हम आपको बताएंगे.

पहली मुलाकात में दे बैठे दिल

साल 1980 में जहीर अब्बास इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे और वो ग्लूशस्टर टीम का हिस्सा थे. वहीं लूथरा टीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी. रीता से पहली मुलाकात के बाद ही जहीर अब्बास ने उनसे शादी का फैसला कर लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रीता लूथरा के पिता और जहीर अब्बास दोनों एक अच्छे दोस्त थे. रीता का परिवार पहले पाकिस्तान में रहता था, लेकिन बटवारा होने पर देश छोड़कर भारत आ गया.

3 बेटियों का पिता हैं जहीर

रीता लूथरा से मिलने के पहले ही जहीर अब्बास 3 बेटियों के पिता थे. वहीं, रीता से प्यार होने के बाद उनसे शादी करने के लिए उन्हें अपनी पहली पत्नी को तलाक देना पड़ा था. इसके बाद जहीर से शादी के खातिर रीता को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा और मुसलमान बन गई. 1988 में दोनों ने निकाह किया और रीता का नाम यहां से समीना हो गया. पाकिस्तान खिलाड़ी जहीर अब्बास और समीना की एक बेटी है, जिसका नाम सोनल है. समीना एक सफल बिजनेस वुमेन हैं जो कि बहुत ही बड़ा इंटीरियर डिजाइनिंग का कारोबार संभालती हैं. दोनों ही अपना जीवन खुशहाली के साथ बिता रहे हैं.

जहीर अब्बास का इंटरनेशनल करियर

जहीर ने अपने करियर में खेले 87 टेस्ट मैचों की 124 पारियों में 44.67 की शानदार औसत से 5062 रन बनाए और इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 274 रनों का रहा. वहीं बात करें उनके वनडे करियर की तो 62 मैचों में जहीर ने 47.89 की औसत से 2572 रन बनाए.

