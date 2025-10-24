Advertisement
45 गेंद, 10 विकेट... टारगेट था 272 और सिर्फ 7 रन पर ढेर हो गई पूरी टीम, टी20 में शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड! खाता तक नहीं खोल पाए सात बल्लेबाज

Lowest score in T20I: क्रिकेट में असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन आइवरी कोस्ट ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिस पर विश्वास करना मुश्किल है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में यह टीम नाइजीरिया के खिलाफ सिर्फ 7 रन पर ऑलआउट हो गई. यह पुरुषों के टी20I मैच में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे कम स्कोर है. इस शर्मनाक प्रदर्शन ने खेल जगत को चौंका दिया.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 24, 2025, 06:30 PM IST
Lowest score in T20I Cricket: क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. कुछ रिकॉर्ड ऐसे बनते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. टी20 क्रिकेट, जहां एक ओवर में 20 से ज़्यादा रन बनना आम बात है, वहीं कल्पना कीजिए कि एक पूरी टीम सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाए. बता दें कि आइवरी कोस्ट की टीम ने पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट (T20I) में यह शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. नाइजीरिया के खिलाफ एक मुकाबले में, उनकी पूरी टीम दहाई (10) के अंक तक भी नहीं पहुंच पाई और इस तरह टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे कम स्कोर दर्ज हो गया. यह एक ऐसा प्रदर्शन रहा, जिसे क्रिकेट जगत लंबे समय तक याद रखेगा.

टी20 इंटरनेशनल मुकाबला
आइवरी कोस्ट की क्रिकेट टीम ने नाइजीरिया के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका क्वालीफायर मुकाबले में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे कोई भी टीम नहीं बनाना चाहेगी. यह रिकॉर्ड टी20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे कम स्कोर है. यह मुकाबला नाइजीरिया के लागोस में खेला गया था. नाइजीरिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. नाइजीरिया के लिए ओपनर सेलिम सलाउ ने 53 गेंदों पर 112 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली और रिटायर आउट हुए. उनके अलावा सुलेमान रनसेवे (50 रन) और इसाक ओक्पे (नाबाद 65 रन) ने भी तूफानी अर्धशतक लगाए.

टारगेट था 272, बने सिर्फ 7 रन
272 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी आइवरी कोस्ट की टीम की शुरुआत ही बेहद खराब रही और पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई. पूरी टीम केवल 7.3 ओवर खेल पाई और सिर्फ 7 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. 7 रन के इस स्कोर ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम स्कोर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले यह शर्मनाक रिकॉर्ड 10 रन का था, जिसे मंगोलिया और आइल ऑफ मैन की टीमों ने बनाया था. यह पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहला मौका है जब कोई टीम सिंगल-डिजिट स्कोर पर ऑलआउट हुई है. आइवरी कोस्ट के कुल सात बल्लेबाजों ने अपना खाता भी नहीं खोला. टीम के लिए सबसे ज्यादा रन सलामी बल्लेबाज ओक मोहम्मद ने बनाए, जिन्होंने 6 गेंदों पर 4 रन बनाए. बाकी तीन बल्लेबाजों ने 1-1 रन बनाया और टीम का स्कोर 7 रन पर सिमट गया.

नाइजीरिया की ऐतिहासिक जीत
नाइजीरिया ने यह मुकाबला 264 रनों के बड़े अंतर से जीता, जो टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी जीत है. नाइजीरिया की ओर से स्पिनर इसाक डानलादी और तेज गेंदबाज प्रोस्पर उसेनी ने 3-3 विकेट लेकर आइवरी कोस्ट की कमर तोड़ दी. आइवरी कोस्ट के लिए यह मैच एक बुरे सपने जैसा रहा और यह हार उन्हें एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड दे गई, जिसे वह शायद ही कभी मिटा पाएगी.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Lowest score in T20I, Lowest score in T20I Cricket, cricket news

