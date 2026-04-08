Advertisement
trendingNow13170828
Hindi Newsक्रिकेट7 रन पर ऑलआउट हो गई टीम, T20I का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, बल्लेबाजों पर बम बनकर फूटा ये गेंदबाज

7 रन पर ऑलआउट हो गई टीम, T20I का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, बल्लेबाजों पर बम बनकर फूटा ये गेंदबाज

क्रिकेट एक ऐसा रोमांचक खेल है, जिसमें कभी भी और किसी भी पल कुछ भी घट सकता है. क्रिकेट अनिश्चितताओं और धूम-धड़ाके का खेल है. क्रिकेट के मैदान पर एक बार कुछ ऐसा घट गया, जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए. एक टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बार एक पूरी टीम महज 7 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. क्रिकेट के मैदान पर ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 08, 2026, 02:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Representational Image
Representational Image

क्रिकेट एक ऐसा रोमांचक खेल है, जिसमें कभी भी और किसी भी पल कुछ भी घट सकता है. क्रिकेट अनिश्चितताओं और धूम-धड़ाके का खेल है. क्रिकेट के मैदान पर एक बार कुछ ऐसा घट गया, जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए. एक टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बार एक पूरी टीम महज 7 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. क्रिकेट के मैदान पर ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है. इस दौरान बल्लेबाजों पर एक गेंदबाज बम बनकर फूट पड़ा.

7 रन पर ऑलआउट हो गई टीम

इस टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में जानकर क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. 24 नवंबर 2024 को आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया के बीच ICC टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका क्वालिफायर ग्रुप C का एक मैच खेला गया. इस टी20 इंटरनेशनल मैच में नाइजीरिया की टीम ने आइवरी कोस्ट को सिर्फ 7 रन के स्कोर पर ऑलआउट कर दिया. नाइजीरिया की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 271 रन का स्कोर खड़ा कर दिया.

T20I का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

नाइजीरिया के दिए 271 रन के स्कोर के जवाब में आइवरी कोस्ट की टीम 7.3 ओवर में महज 7 रन पर ऑलआउट हो गई. नाइजीरिया के मीडियम पेसर प्रोस्पर उसेनी आइवरी कोस्ट के बल्लेबाजों पर बम बनकर फूट पड़े. प्रोस्पर उसेनी ने 1.3 ओवर में 0 रन देकर 3 विकेट चटकाए. वहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर इसाक दानलादी ने 2 ओवर में 2 रन देकर 3 विकेट झटके. आइवरी कोस्ट की टीम को 7 रन पर ऑलआउट कर नाइजीरिया की टीम ने यह मैच 264 रन से जीत लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

7 बल्लेबाज जीरो रन पर आउट हुए

आइवरी कोस्ट के 7 बल्लेबाज जीरो रन पर आउट हो गए थे. तीन बल्लेबाजों ने 1-1 रन बनाए. वहीं, ओपनर ओवत्तरा मोहमद ने सबसे ज्यादा 4 रन की पारी खेली. किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे छोटे टोटल का अनचाहा रिकॉर्ड इवोरी कोस्ट टीम के नाम पर दर्ज है, जो 7 रन पर ढेर हो गई थी. सितंबर 2024 में मंगोलिया की टीम सिंगापुर के खिलाफ T20I मैच में 10 रन पर ऑलआउट हो गई थी. फरवरी 2023 में आइल ऑफ मैन की टीम स्पेन के खिलाफ T20I मैच में 10 रन पर ऑलआउट हो गई थी. मई 2024 में मंगोलिया की टीम कर्टजना के खिलाफ T20I मैच में 12 रन पर ऑलआउट हो गई थी. इसके अलावा अगस्त 2024 में मंगोलिया की टीम सानो के खिलाफ T20I मैच में 17 रन पर ढेर हो गई थी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
US-Iran War
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
Punjab news
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
West Bengal Election 2026
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
Teenage
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
West Bengal Election 2026
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
AI
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
Assembly Election 2026 Live Update: कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए 7 सीटों पर बदले उम्मीदवार
West Bengal Election 2026
Assembly Election 2026 Live Update: कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए 7 सीटों पर बदले उम्मीदवार
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
DNA
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
Jammu-kashmir
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार