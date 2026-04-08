7 रन पर ऑलआउट हो गई टीम, T20I का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, बल्लेबाजों पर बम बनकर फूटा ये गेंदबाज

क्रिकेट एक ऐसा रोमांचक खेल है, जिसमें कभी भी और किसी भी पल कुछ भी घट सकता है. क्रिकेट अनिश्चितताओं और धूम-धड़ाके का खेल है. क्रिकेट के मैदान पर एक बार कुछ ऐसा घट गया, जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए. एक टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बार एक पूरी टीम महज 7 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. क्रिकेट के मैदान पर ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है. इस दौरान बल्लेबाजों पर एक गेंदबाज बम बनकर फूट पड़ा.

7 रन पर ऑलआउट हो गई टीम

इस टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में जानकर क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. 24 नवंबर 2024 को आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया के बीच ICC टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका क्वालिफायर ग्रुप C का एक मैच खेला गया. इस टी20 इंटरनेशनल मैच में नाइजीरिया की टीम ने आइवरी कोस्ट को सिर्फ 7 रन के स्कोर पर ऑलआउट कर दिया. नाइजीरिया की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 271 रन का स्कोर खड़ा कर दिया.

T20I का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

नाइजीरिया के दिए 271 रन के स्कोर के जवाब में आइवरी कोस्ट की टीम 7.3 ओवर में महज 7 रन पर ऑलआउट हो गई. नाइजीरिया के मीडियम पेसर प्रोस्पर उसेनी आइवरी कोस्ट के बल्लेबाजों पर बम बनकर फूट पड़े. प्रोस्पर उसेनी ने 1.3 ओवर में 0 रन देकर 3 विकेट चटकाए. वहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर इसाक दानलादी ने 2 ओवर में 2 रन देकर 3 विकेट झटके. आइवरी कोस्ट की टीम को 7 रन पर ऑलआउट कर नाइजीरिया की टीम ने यह मैच 264 रन से जीत लिया.

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7 बल्लेबाज जीरो रन पर आउट हुए

आइवरी कोस्ट के 7 बल्लेबाज जीरो रन पर आउट हो गए थे. तीन बल्लेबाजों ने 1-1 रन बनाए. वहीं, ओपनर ओवत्तरा मोहमद ने सबसे ज्यादा 4 रन की पारी खेली. किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे छोटे टोटल का अनचाहा रिकॉर्ड इवोरी कोस्ट टीम के नाम पर दर्ज है, जो 7 रन पर ढेर हो गई थी. सितंबर 2024 में मंगोलिया की टीम सिंगापुर के खिलाफ T20I मैच में 10 रन पर ऑलआउट हो गई थी. फरवरी 2023 में आइल ऑफ मैन की टीम स्पेन के खिलाफ T20I मैच में 10 रन पर ऑलआउट हो गई थी. मई 2024 में मंगोलिया की टीम कर्टजना के खिलाफ T20I मैच में 12 रन पर ऑलआउट हो गई थी. इसके अलावा अगस्त 2024 में मंगोलिया की टीम सानो के खिलाफ T20I मैच में 17 रन पर ढेर हो गई थी.