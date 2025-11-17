आईपीएल इतिहास का सबसे शर्मनाक स्कोर, इन टीमों ने बनाए टूर्नामेंट के अब तक के सबसे कम स्कोर

इंडियन प्रीमियर लीग(IPL)ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे क्रिकेट जगत की सबसे पसंदीदा क्रिकेट लीग है. इस लीग में दुनिया के कोने-कोने से खिलाड़ी भाग लेते हैं. साथ ही जमकर रन भी बनाते हैं. इस लीग में बड़ी-बड़ी पारियां खेलना हाई स्कोरिंग रन और जमकर छक्के लगाना बड़ी ही आम बात है. ऐसे में बल्लेबाजी अपनी दमदार बैटिंग के दम पर बोर्ड पर एक से बढ़कर एक टोटल लगा देते हैं. पर कई ऐसे मौके भी रहे हैं, जब टीमों ने शर्मनाक प्रदर्शन कर बेहद ही घटिया रिकॉर्ड अपने नाम कायम किए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आईपीएल इतिहास के 3 लोएस्ट टोटल के बारे में.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

आईपीएल इतिहास का सबसे कम स्कोर सबसे दमदार टीम के नाम है. जी हां स्टार खिलाड़ियों से लबरेज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस फेहरिस्त में नंबर 1 पर है. 23 अप्रैल 2017 को कोलकाता नाइटराइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए मुकाबले आरसीबी ने अपने आईपीएल करियर का बेहद ही शर्मनाक स्कोर बना दिया. आरसीबी इस मुकाबले में महज 49 रनों पर सिमट गई. ये आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर है.

राजस्थान रॉयल्स

लिस्ट में नंबर 2 पर राजस्थान रॉयल्स का नाम है. साल 2009 में केपटाउन में खेले गए आईपीएल के दूसरे ही सीजन में आरआर ने शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में आरआर महज 58 रनों पर ढेर हो गई. आरआर की टीम महज 15 ओवरों में आरसीबी के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए.

राजस्थान रॉयल्स

लिस्ट में एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स का नाम शामिल है. साल 2023 में एक बार फिर आरसीबी के खिलाफ राजस्थान ने शर्मनाक स्कोर खड़ा कर दिया. यह आईपीएल इतिहास का तीसरा लोएस्ट टोटल है. राजस्थान की टीम ने आरसीबी के खिलाफ जयपुर में खेले गए इस मुकाबले में 59 रनों पर ही ढेर हो गई. इस घटिया प्रदर्शन के साथ आईपीएल राजस्थान ने आईपीएल इतिहास का तीसरा लोएस्ट टोटल बना दिया.

