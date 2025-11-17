आईपीएल इतिहास का सबसे शर्मनाक स्कोर, इन टीमों ने बनाए टूर्नामेंट के अब तक के सबसे कम स्कोर

Advertisement
इंडियन प्रीमियर लीग(IPL)ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे क्रिकेट जगत की सबसे पसंदीदा क्रिकेट लीग है.  इस लीग में दुनिया के कोने-कोने से खिलाड़ी भाग लेते हैं. कई ऐसे मौके भी रहे हैं, जब टीमों ने शर्मनाक प्रदर्शन कर बेहद ही घटिया रिकॉर्ड अपने नाम कायम किए हैं.  ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आईपीएल इतिहास के 3 लोएस्ट टोटल के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:25 PM IST
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

आईपीएल इतिहास का सबसे कम स्कोर सबसे दमदार टीम के नाम है. जी हां स्टार खिलाड़ियों से लबरेज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस फेहरिस्त में नंबर 1 पर है.  23 अप्रैल 2017 को कोलकाता नाइटराइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए मुकाबले आरसीबी ने अपने आईपीएल करियर का बेहद ही शर्मनाक स्कोर बना दिया. आरसीबी इस मुकाबले में महज 49 रनों पर सिमट गई.  ये आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर है. 

राजस्थान रॉयल्स

लिस्ट में नंबर 2 पर राजस्थान रॉयल्स का नाम है. साल 2009 में केपटाउन में खेले गए आईपीएल के दूसरे ही सीजन में आरआर ने शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में आरआर महज 58 रनों पर ढेर हो गई. आरआर की टीम महज 15 ओवरों में आरसीबी के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए.

राजस्थान रॉयल्स 

लिस्ट में एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स का नाम शामिल है. साल 2023 में एक बार फिर आरसीबी के खिलाफ राजस्थान ने शर्मनाक स्कोर खड़ा कर दिया.  यह आईपीएल इतिहास का तीसरा लोएस्ट टोटल है. राजस्थान की टीम ने आरसीबी के खिलाफ जयपुर में खेले गए इस मुकाबले में 59 रनों पर ही ढेर हो गई. इस घटिया प्रदर्शन के साथ आईपीएल राजस्थान ने आईपीएल इतिहास का तीसरा लोएस्ट टोटल बना दिया. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

