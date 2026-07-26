LPL 2026: जाफना किंग्स से जुड़े बांग्लादेश के कप्तान तौहीद हृदोय, तस्कीन अहमद की लेंगे जगह

जाफना किंग्स ने मौजूदा सीजन में अब तक दो मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को एक जीत और एक हार मिली है. अब टीम अपना अगला मुकाबला कोलंबो के खिलाफ दांबुला में खेलेगी. ऐसे में तौहीद हृदोय की मौजूदगी से टीम की बल्लेबाजी को मजबूती मिलने की उम्मीद है. फ्रेंचाइजी को भरोसा है कि बांग्लादेशी कप्तान अपने अनुभव और शानदार फॉर्म के दम पर टीम को जीत की राह पर वापस लाने में अहम भूमिका निभाएंगे.