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LPL 2026: जाफना किंग्स से जुड़े बांग्लादेश के कप्तान तौहीद हृदोय, तस्कीन अहमद की लेंगे जगह

लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2026 के बीच जाफना किंग्स ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है. टूर्नामेंट की प्लेयर्स मैनेजमेंट कमेटी ने बांग्लादेश के टी20 कप्तान तौहीद हृदोय को जाफना किंग्स की टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 26, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:01 PM IST
LPL 2026: जाफना किंग्स से जुड़े बांग्लादेश के कप्तान तौहीद हृदोय, तस्कीन अहमद की लेंगे जगह
Image Credit: जाफना किंग्स से जुड़े बांग्लादेश के कप्तान तौहीद हृदोय

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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