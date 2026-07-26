LPL 2026: जाफना किंग्स से जुड़े बांग्लादेश के कप्तान तौहीद हृदोय, तस्कीन अहमद की लेंगे जगह

लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2026 के बीच जाफना किंग्स ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है. टूर्नामेंट की प्लेयर्स मैनेजमेंट कमेटी ने बांग्लादेश के टी20 कप्तान तौहीद हृदोय को जाफना किंग्स की टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है. हृदोय टीम में अपने ही देश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद की जगह लेंगे, जो उपलब्ध नहीं होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.
LPL के आधिकारिक अधिकारधारी IPG ग्रुप के संस्थापक और CEO अनिल मोहन संखधर ने हृदोय के शामिल होने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि तौहीद हृदोय बांग्लादेश के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक हैं और उनके आने से जाफना किंग्स को मजबूती मिलेगी। उन्होंने तस्कीन अहमद के लिए भी शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि हृदोय के आने से टूर्नामेंट और अधिक रोमांचक होगा.
दाएं हाथ के बल्लेबाज तौहीद हृदोय का टी20 क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने अब तक 168 टी20 मैचों में 4,057 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 30.73 का है और उन्होंने इस दौरान दो टी20 शतक भी जड़े हैं. हृदोय अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में बड़ी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं.
तौहीद हृदोय इस समय शानदार लय में हैं. साल 2026 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई अहम पारियां खेली हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 61 रन की संयमित और मैच जिताऊ पारी खेली. हाल ही में उन्हें बांग्लादेश की टी20 टीम की कप्तानी भी सौंपी गई है और उन्होंने नेतृत्व में भी अच्छा प्रदर्शन किया है.
जाफना किंग्स ने मौजूदा सीजन में अब तक दो मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को एक जीत और एक हार मिली है. अब टीम अपना अगला मुकाबला कोलंबो के खिलाफ दांबुला में खेलेगी. ऐसे में तौहीद हृदोय की मौजूदगी से टीम की बल्लेबाजी को मजबूती मिलने की उम्मीद है. फ्रेंचाइजी को भरोसा है कि बांग्लादेशी कप्तान अपने अनुभव और शानदार फॉर्म के दम पर टीम को जीत की राह पर वापस लाने में अहम भूमिका निभाएंगे.