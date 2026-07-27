फिक्सिंग का 'दाग' और जेल की सलाखें, अंडर-19 वर्ल्ड कप हीरो मनजोत कालरा को नहीं मिली राहत

LPL Match-Fixing Scandal: भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर मनजोत कालरा की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मैच फिक्सिंग के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद श्रीलंका की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. जाफना किंग्स फ्रैंचाइजी के सह-मालिक कालरा को इस महीने की शुरुआत में खिलाड़ियों को फिक्सिंग के लिए उकसाने के आरोप में पकड़ा गया था. मनजोत और युवराज पुष्पा को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और कोलंबो की अदालत ने उन्हें 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
मनजोत ने कोलंबो के मुख्य मजिस्ट्रेट असंगा एस. बोदरागामा के सामने जल्दी जमानत के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया. आरोपियों के वकील के.डब्ल्यू.एस. फर्नांडो ने बीमारी का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी. हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि श्रीलंका पुलिस की खेल अपराध निवारण विशेष जांच इकाई (SIU) अभी भी इस गंभीर मामले की जांच कर रही है. मजिस्ट्रेट ने अभियोजन के तर्कों को सही मानते हुए कालरा को हिरासत में ही रखने का आदेश दिया.
इस भ्रष्टाचार के खिलाफ श्रीलंका के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भानुका राजपक्षे, अविष्का फर्नांडो और दुनिथ वेलालागे ने शिकायत दर्ज कराई थी. सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि अब दो और घरेलू खिलाड़ी भी इस शिकायत में शामिल हो गए हैं. गौरतलब है कि लंका प्रीमियर लीग का यह सीजन 17 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है.
इस विवाद के बीच, लंका प्रीमियर लीग के अधिकार धारक 'इनोवेटिव प्रोडक्शन ग्रुप' (IPG) और श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने 'स्पोर्ट्स कम्यून' के साथ अपना फ्रैंचाइजी समझौता पिछले हफ्ते खत्म कर दिया है. मनजोत कालरा की गिरफ्तारी और टीम के वित्तीय ढांचे के चरमराने के बाद जाफना किंग्स का मालिकाना हक उनसे वापस ले लिया गया है.
टीम को स्थिरता देने के लिए IPG और SLC ने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के अनुबंधों को अपने नियंत्रण में ले लिया है. स्पोर्ट्स कम्यून द्वारा प्रायोजन राशि जारी न करने के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि 22 जुलाई के मैच में खिलाड़ियों को अपनी जर्सी पर प्रायोजकों के लोगो को काली टेप से ढकना पड़ा था. अब आपातकालीन फंड से लगभग 90% बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है.