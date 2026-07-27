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फिक्सिंग का 'दाग' और जेल की सलाखें, अंडर-19 वर्ल्ड कप हीरो मनजोत कालरा को नहीं मिली राहत

LPL Match-Fixing Scandal: श्रीलंका में मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार भारतीय क्रिकेटर मनजोत कालरा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. जाफना किंग्स के सह-मालिक कालरा अब 31 जुलाई तक हिरासत में रहेंगे और उनकी फ्रैंचाइजी का मालिकाना हक भी छीन लिया गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 27, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:56 PM IST
फिक्सिंग का 'दाग' और जेल की सलाखें, अंडर-19 वर्ल्ड कप हीरो मनजोत कालरा को नहीं मिली राहत
Image Credit: मनजोत कालरा.

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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