21 करोड़ के क्रिकेटर का IPL करियर खत्म! LSG के जख्मों पर ठोकी कील, IPL 2026 में साबित हुआ सबसे बड़ा विलेन

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शनिवार को लखनऊ में जारी IPL 2026 के मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. निकोलस पूरन इस मैच में 7 गेंद पर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. निकोलस पूरन IPL 2026 में बेहद खराब फॉर्म में चल रहे थे. 21 करोड़ की सैलरी पाने वाले निकोलस पूरन IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम के लिए सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

21 करोड़ के क्रिकेटर का IPL करियर खत्म!

IPL 2026 में निकोलस पूरन ने 14 मैचों में 18.00 की बेहद घटिया औसत से 234 रन बनाए हैं. इस दौरान निकोलस पूरन के बल्ले से एक ही अर्धशतक निकला है. निकोलस पूरन का इन 14 मैचों में हाईएस्ट स्कोर 63 रन रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए ये फ्लॉप खिलाड़ी अब बोझ बन चुका है. अगले साल लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम निकोलस पूरन को IPL 2027 के मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर सकती है.

LSG के जख्मों पर ठोकी कील

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने निकोलस पूरन को IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन इस टीम ने ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है. निकोलस पूरन के IPL करियर पर नजर डालें तो, उन्होंने 104 मैचों में 31.59 की औसत से 2527 रन बनाए हैं. इस दौरान निकोलस पूरन के बल्ले से 15 अर्धशतक निकले हैं. IPL में निकोलस पूरन का हाईएस्ट स्कोर 87 रन रहा है.

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IPL 2026 में साबित हुआ सबसे बड़ा विलेन

21 करोड़ की सैलरी पाने वाले निकोलस पूरन IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम के लिए सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम 13 मैचों में से 9 हार और सिर्फ 4 जीत के बाद IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की इस हालत के लिए कुछ हद तक निकोलस पूरन भी जिम्मेदार हैं.