'सिक्सर किंग' युवराज सिंह की IPL में होगी वापसी, 2026 सीजन से पहले ये टीम दिखा रही दिलचस्पी

टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर आईपीएल में कमबैक करने जा रहे हैं. आखिरी बार 2019 में आईपीएल मैच खेलते नजर आए युवराज 2026 में एक फ्रेंचाइजी के ड्रेसिंग रूम में नजर आ सकते हैं. हालांकि, बतौर क्रिकेटर नहीं, बल्कि इस बार वह कोचिंग की भूमिका में नजर आएंगे. दरअसल, युवराज सिंह की ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम से हेड कोच रोल के लिए बातचीत चल रही है. एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका जस्टिन लैंगर को रिप्लेस करने के लिए युवराज सिंह में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:11 PM IST
इस फ्रेंचाइजी से चल रही बातचीत

लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में बदलाव का सिलसिला अभी रुका नहीं है. संजीव गोयनका की इस फ्रेंचाइजी ने पहले ही अपनी मैनेजमेंट टीम में केन विलियमसन और भरत अरुण जैसे लोगों को शामिल किया है. लेकिन, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि LSG युवराज सिंह को टीम में लाने के बारे में सोच रही है. InsideSport की एक रिपोर्ट के मुताबिक दो बार के वर्ल्ड कप विजेता युवराज सिंह की फ्रेंचाइजी के साथ बातचीत चल रही है. LSG उन्हें अपना नया हेड कोच बनाना चाहती है.

दरअसल, मौजूदा कोच जस्टिन लैंगर स्थानीय LSG खिलाड़ियों के साथ सही तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं और टीम के मालिक अब किसी भारतीय को यह जिम्मेदारी देना चाहते हैं. अगर युवराज और LSG के बीच बात बन जाती है, तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा.

युवाओं को तराशने में हैं माहिर युवी

हालांकि, युवराज किसी प्रोफेशनल  टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वह पर्दे के पीछे से युवा टैलेंट के साथ काम कर रहे हैं. शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ उनके काम को सब जानते हैं और ये दोनों क्रिकेटर अब दुनिया के बेहतरीन बैटिंग टैलेंट में से हैं. इसके अलावा युवराज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह जैसे दो और प्रतिभाशाली ओपनरों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं.

पहले भी आई थीं खबरें

यह पहली बार नहीं है जब युवराज सिंह के किसी IPL टीम से जुड़ने की खबरें आई हैं. पिछले सीजन में ऐसी खबरें थीं कि गुजरात टाइटंस आशीष नेहरा को हटा सकती है और उनकी जगह युवराज को कोच बनाने की चर्चा थी. फिर यह भी कहा गया था कि दिल्ली कैपिटल्स रिकी पोंटिंग की जगह युवराज को ला रही है. हालांकि, इन खबरों के विपरीत DC के कोच हेमांग बदानी बने थे.

