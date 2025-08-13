IPL 2026 से पहले LSG को लगेगा तगड़ा झटका, मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने वाले दिग्गज की होगी छुट्टी!
IPL 2026 से पहले LSG को लगेगा तगड़ा झटका, मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने वाले दिग्गज की होगी छुट्टी!

रिपोर्ट्स की मानें तो LSG जल्द ही जहीर खान को मेंटोर के पद से हटा सकती है. इससे पहले जहीर खान IPL की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस टीम का लंबे समय तक बॉलिंग कोच रहे थे. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:35 PM IST
Zaheer khan likely to part ways from LSG
Zaheer khan likely to part ways from LSG

आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपरजायंट्स के मेंटोर जहीर खान IPL 2026 के पहले टीम से अलग हो सकते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो LSG जल्द ही जहीर खान को मेंटोर के पद से हटा सकती है. इससे पहले जहीर खान IPL की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस टीम का लंबे समय तक बॉलिंग कोच रहे थे. 

डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बन सकते हैं जहीर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ सुपरजायंट्स के मालिक संजीव गोयनका, जल्द ही जहीर खान को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाने की घोषणा कर सकते हैं. जहीर खान लखनऊ सुपरजायंट्स की दूसरी फ्रेंचाइजी SA20 लीग की डरबन सुपरजायंट्स टीम की देखभाल करते दिख सकते हैं. यही नहीं, वो द हंड्रेड की मैनचेस्टर ओरिजनल्स को संभालते हुए भी नजर सकते हैं.

IPL 2023 में लखनऊ के साथ जुड़े थे जहीर

गौतम गंभीर ने साल 2023 में लखनऊ सुपरजायंट्स के मेंटोर का पद छोड़ा था, जिसके बाद ये जिम्मा जहीन खान ने संभाला. यही नहीं, मोने मोर्कल के बॉलिंग कोच के पद को छोड़ने के बाद जहीर ही टीम के बॉलिंग कोच भी बने. वहीं, अगर बात करें जहीर के कोचिंग करियर की तो वो IPL इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच रहे हैं. 

पंत की खराब कप्तानी 

साल 2025 सीजन लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए बेहद ही खराब रहा था, जिसके बाद कप्तान ऋषभ पंत पर भी काफी सवाल उठाए गए थे. सीजन के शुरुआत में टीम ने अच्छी परफार्मेस की. हालांकि, उसको आगे जारी नहीं रख पाई, जिसका नतीजा लखनऊ बुरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी.

भरत अरुण नए बॉलिंग कोच 

हाल ही में लखनऊ सुपरजांयट्स के मैनेजमेंट ने भरत अरुण को बॉलिंग कोच बनाया था. उन्हें डरबन सुपरजांयट्स और अगले साल से मैनचेस्टर ओरिजनल्स के लिए तेज गेंदबाजों को तैयार करने का जिम्मा सौंपा जाएगा.

