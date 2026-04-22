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Hindi Newsक्रिकेटLSG vs RR: लखनऊ सुपर जाएंट्स की होमग्राउंड पर लगातार सातवीं हार, रवींद्र जडेजा ने बल्ले के बाद गेंद से पलटा मैच

LSG vs RR: लखनऊ सुपर जाएंट्स की होमग्राउंड पर लगातार सातवीं हार, रवींद्र जडेजा ने बल्ले के बाद गेंद से पलटा मैच

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals: लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. उनके गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान को 20 ओवरों में 159/6 के स्कोर पर रोक दिया. लखनऊ की टीम 18 ओवरों में 119 रनों पर सिमट गई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:45 PM IST
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राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को हराया. Photo Credit: BCCI
राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को हराया. Photo Credit: BCCI

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 के 32वें मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स को राजस्थान रॉयल्स ने 40 रनों से हरा दिया. ऋषभ पंत की टीम को होमग्राउंड पर हार का सामना करना पड़ा. लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में टीम को लगातार सातवीं हार का सामना करना पड़ा. 2025 से यहां हार का सिलसिला जारी है. लखनऊ होमग्राउंड पर लगातार सात मैच हारने वाली तीसरी टीम बन गई. इससे पहले डेक्कन चार्जर्स (2011-12) और पुणे वॉरियर्स इंडिया (2012-13) को भी अपने घरेलू मैदान पर 7-7 हार का सामना करना पड़ा था. डेक्कन चार्जर्स (2008-11) में हैदराबाद में लगातार 8 मैच भी हारी थी. इस मामले में शीर्ष पर दिल्ली कैपिटल्स (2013-15) की टीम है. उसे दिल्ली में लगातार नौ मैचों में हार मिली थी.

लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. उनके गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान को 20 ओवरों में 159/6 के स्कोर पर रोक दिया. मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और मोहसिन खान ने कहर बरपा दिया. हालांकि, बल्लेबाजों ने अपने गेंदबाजों के मेहनत पर पानी फेर दिया. लखनऊ की टीम 18 ओवरों में 119 रनों पर सिमट गई. आयुष बदोनी, ऋषभ पंत और एडेन मार्करम खाता नहीं खोल पाए. मिचेल मार्श ने 41 गेंद पर 55 रन बनाकर अकेले संघर्ष किया, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए. निकोलस पूरन ने 25 गेंद पर 22 और हिम्मत सिंह ने 15 गेंद पर 15 रन की धीमी पारी खेली. राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट झटके. नंद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा को 2-2 सफलता मिली. 

राजस्थान की जीत के हीरो

राजस्थान के लिए इस मैच में बल्लेबाजी में रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए. उन्होंने इसके बाद गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और 4 ओवरों में 29 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया. उन्होंने खतरनाक निकोलस पूरन को आउट किया. जडेजा ने राजस्थान की पारी के आखिरी ओवरों में 20 रन बनाए. उन्होंने तूफानी गेंदबाज मयंक यादव पर जोरदार प्रहार किया और टीम को 159 रनों तक पहुंचाया. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला.

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मोहम्मद शमी ने बरपाया कहर

इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की और अपनी आक्रामक शैली से केवल दो ओवरों में टीम का स्कोर 20 रन तक पहुंचा दिया. इसके बाद अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने खेल का पासा पलट दिया. उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए फॉर्म में चल रहे यशस्वी (22) को आउट किया और फिर अगली ही गेंद पर ध्रुव जुरेल को शून्य (गोल्डन डक) पर पवेलियन भेजकर राजस्थान को दोहरा झटका दिया.

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मोहसिन और प्रिंस ने बढ़ाया दबाव

मोहसिन खान ने भी अपना प्रभाव छोड़ते हुए खतरनाक वैभव सूर्यवंशी (8) को आउट किया, जिन्हें उन्होंने लगातार पांच डॉट गेंदें डालकर भारी दबाव में डाल दिया था. इन शुरुआती झटकों के बाद कप्तान रियान पराग और शिमरॉन हेटमायर ने पारी को संभाला और नियमित अंतराल पर बाउंड्री लगाते हुए रन जोड़े. प्रिंस यादव ने नौवें ओवर के अंत में रियान पराग (20) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा. आईपीएल 2026 में पराग का खराब फॉर्म जारी है और वह लगातार रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

हेटमायर और फरेरा फेल

अगले ओवर में शिमरॉन हेटमायर ने मयंक यादव के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए 14 रन बटोरे और पारी को गति देने की कोशिश की. इसके बाद मोहसिन खान ने अगले ही ओवर में वापसी करते हुए हेटमायर (22) को आउट कर दिया और डोनोवन फरेरा क्रीज पर आए. जब फरेरा और रवींद्र जडेजा के बीच 33 रनों की साझेदारी मजबूत हो रही थी, तब प्रिंस यादव ने फरेरा (20) को आउट कर राजस्थान को छठा झटका दिया. इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर शुभम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए.

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जडेजा ने आखिरी ओवर में दिखाया दम

मोहसिन खान ने अपनी सटीक गेंदबाजी जारी रखी और 17वें ओवर में केवल छह रन दिए.  18वें ओवर में शुभम दुबे ने हाथ खोलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा और दबाव कम किया. दुबे ने 19वें ओवर में प्रिंस यादव को भी दो चौके लगाए. अंत में रवींद्र जडेजा ने अपना असली रंग दिखाया और आखिरी ओवर में 20 रन बटोरकर राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को निर्धारित 20 ओवरों में 159 तक पहुंचा दिया.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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