30 लाख का अनजान गेंदबाज कर रहा करोड़ों वाला काम, Purple Cap की रेस में नंबर-1 बना, दिग्गज छूटे पीछे!

Prince Yadav Purple Cap IPL 2026: आईपीएल 2026 में एक अनजान बॉलर तबाही मचा रहा है. वह ना तो रन खर्च कर रहा है, बल्कि अपनी टीम को विकेट पर विकेट दिला रहा है. इस लीग के दिग्गज बॉलर्स को पछाड़कर उसने अब पर्पल कैप की रेस में नंबर 1 पर कब्जा कर लिया है.
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Prince Yadav Purple Cap IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग को अनजाने सितारों की लीग कहा जाता है. इस मंच पर किसी खिलाड़ी की किस्मत रातों-रात बदल जाती है. इस लीग को टैलेंट की खान भी कहा जाता है. आईपीएल 2025 में पहली बार इस लीग में आया एक तेज गेंदबाज 19वें सीजन में कमाल कर रहा है.
यह वही बॉलर है, जिसकी कीमत तो सिर्फ 30 लाख है, लेकिन वह काम करोड़ों वाला कर रहा है. यह कोई और नहीं बल्कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव हैं. लखनऊ ने इस बॉलर को खरीदने के लिए ऑक्शन में महज 30 लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन आज यह खिलाड़ी पर्पल कैप की रेस में दुनिया के सबसे महंगे गेंदबाजों को धूल चटाकर नंबर-1 की गद्दी पर काबिज हो गया है.
आईपीएल 2026 के 32वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जहां बड़े-बड़े गेंदबाज रन लुटा रहे थे, वहीं 24 साल के प्रिंस यादव ने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा. प्रिंस ने अपने 4 ओवर के कोटे में केवल 29 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप स्थान हासिल कर लिया है.
@Vikas662005) April 21, 2026
आईपीएल 2026 में प्रिंस यादव ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिनमें वह 13 विकेट ले चुके हैं. खास बात यह है कि उनका इकॉनमी रेट 8.38 का है. चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के भी 13 विकेट हैं, लेकिन प्रिंस ने बेहतर इकॉनमी के आधार पर उनसे नंबर-1 का ताज छीन लिया है.
लखनऊ ने प्रिंस को 2025 के मेगा ऑक्शन में सिर्फ 30 लाख रुपये में खरीदा था. पिछले सीजन (2025) में उन्हें 6 मैच खेलने का मौका मिला था, लेकिन वहां वे काफी महंगे साबित हुए थे और सिर्फ 3 विकेट ले पाए थे, लेकिन एक साल की कड़ी मेहनत के बाद प्रिंस यादव ने आईपीएल 2026 में अपनी गेंदबाजी की धार से सबको चौंका दिया है. आज वे लखनऊ के पेस अटैक की सबसे मजबूत कड़ी बन चुके हैं. प्रिंस हर मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं. दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले प्रिंस को लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा है. वह टीम इंडिया में डेब्यू के लिए दावा मजबूत करने में जुटे हैं.
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