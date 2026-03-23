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Hindi Newsक्रिकेट35 मैच 5 IPL खिताब, किस्मत लेकर पैदा हुआ ये खिलाड़ी, नाम सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

35 मैच 5 IPL खिताब, किस्मत लेकर पैदा हुआ ये खिलाड़ी, नाम सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

वैसे तो आईपीएल के 18 सालों के इतिहास में कई महान और दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने इस लीग के माध्यम से जमकर नाम कमाया और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है. मगर एक खिलाड़ी ऐसे जिसने महज 35 मैच खेले हैं, लेकिन 5 आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करने का रिकॉर्ड कायम किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:20 PM IST
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Image credit-X/Mumbai Indians
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आईपीएल(IPL) एक ऐसी टी20 लीग है जिसकी शुरुआत होते ही दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें यहां जम जाती है. देश भर में इस लीग को लोग किसी त्योहार की तरह से देखते हैं.  आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम है चेन्नई सुपरकिग्स और मुंबई इंडियंस. इन दोनों ही टीमों ने 5-5 बार क्रमश:ये कारनामा किया है. उसके बाद केकेआर ने 3 बार ट्रॉफी अपने नाम की है. इस लीग ने  कई खिलाड़ियों को रातों-रात स्टार बनाने का काम किया है और कई दिग्गज खिलाड़ियों को ऐसे मुकाम तक पहुंचाया है, जो कि इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से शुमार हैं. बहरहाल, आज हम एक ऐसे अनोखे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, जो कि शायद ही कभी कोई खिलाड़ी  बना पाएगा. दरअसल, हम बात कर रहे हैं महज 35 मैचों में 5 आईपीएल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी के बारे में. अच्छे से अच्छा क्रिकेट फैन भी इस बात का जवाब नहीं जानता होगा.

आदित्य तारे हैं वो खिलाड़ी

मुंबई के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज आदित्य तारे उन खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं जो 2013, 2015, 2016, 2019 और 2020 में खिताब जीतने वाली टीमों का हिस्सा बने. इस दौरान उन्होंने चार बार मुंबई इंडियंस और एक बार सनराइजर्स हैदराबाद के साथ चैंपियन बनने का अनुभव हासिल किया. उन्होंने 2010 सीजन में मुंबई इंडियंस की ओर से आईपीएल में अपना डेब्यू किया था.अपने आईपीएल करियर में उन्होंने कुल 35 मैच खेले, जिसमें मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा वह दिल्ली टीम का भी हिस्सा रहे. 28 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से कुल 339 रन बनाए.

साल 2014 का यादगार सिक्स

आदित्य तारे को उनके उस यादगार छक्के के लिए खास तौर पर याद किया जाता है, जो उन्होंने आईपीएल 2014 में लगाया था. 2024 सीजन के अंतिम मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से था. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुंबई को आखिरी गेंद पर बाउंड्री की जरूरत थी. उस समय आदित्य तारे क्रीज पर मौजूद थे और उन्होंने जेम्स फॉकनर की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई और मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचा दिया. यह रोमांचक मैच आज भी क्रिकेट समर्थकों के दिलों में शुमार है.

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आदित्य का IPL करियर

साल 2010 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले आदित्य तारे ने अपने ओवरऑल करियर में महज 35 मैच खेले. इसमे उन्होंने ओवरऑल 339 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने महज 1 अर्धशतक लगाया और उनका सर्वोच्च स्कोर 59 रनों का रहा है. वहीं, आदित्य ने 40 चौके और 11 छक्के जड़ने का काम किया है. इसके अलावा बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज उन्होंने 3 कैच और 5 स्टंपिंग की है.

ये भी पढ़ें: डक पर डक... IPL इतिहास का सबसे अनलकी बल्लेबाज कौन? महान खिलाड़ियों से सजी है लिस्ट

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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