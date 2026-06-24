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IPL 2027: पंत की विदाई के बाद LSG ने इस दिग्गज को बनाया नया बैटिंग कोच, लांस क्लूजनर की छुट्टी होना तय!

LSG New Batting Coach G Jayakumar: आईपीएल 2027 से पहले लखनऊ की टीम में एक नए दिग्गज की एंट्री हुई है. ये कोई और नहीं बल्कि घरेलू क्रिकेट में केरल की तरफ से खेलने वाले जी. जयकुमार हैं, जिन्हें लखनऊ का अगला नया बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 24, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:22 PM IST
IPL 2027: पंत की विदाई के बाद LSG ने इस दिग्गज को बनाया नया बैटिंग कोच, लांस क्लूजनर की छुट्टी होना तय!
Image Credit: LSG New Batting Coach G JayakumarSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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