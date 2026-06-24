LSG New Batting Coach G Jayakumar: अगले साल आईपीएल का 20वां सीजन होना है. जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं. 19वां सीजन खत्म होते ही लखनऊ सुपर जाएंट्स ने अगले सीजन के लिए अभी से कमर कस ली है. ये टीम खराब बल्लेबाजी से जूझती रही, जिसे मजबूत करने के लिए संजीव गोयनका की इस फ्रेंचाइजी में एक बड़ा फैसला किया है.
लखनऊ की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक चौंकाने वाली प्लेयर ट्रेड डील के तहत ऋषभ पंत को रिलीज कर कुलदीप यादव को अपनी टीम में शामिल किया था और अब अब अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा फेरबदल किया है. टीम ने एक बैटिंग कोच को बुलाया है, जो युवा खिलाड़ियों को बैटिंग के गुर सिखाएगा.
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ सुपर जाएंट्स ने आईपीएल 2027 के लिए टीम के नए बैटिंग कोच के रूप में घरेलू क्रिकेट में केरल की तरफ से खेलने वाले जी. जयकुमार (G Jayakumar) की नियुक्ति तय कर ली है. आईपीएल 2026 में एलएसजी के फ्लॉप शो की सबसे बड़ी वजह उनके बल्लेबाजों का लचर प्रदर्शन रहा था, जिसे सुधारने की जिम्मेदारी अब जयकुमार के कंधों पर होगी.
जी. जयकुमार ने घरेलू क्रिकेट में कुल 32 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 25 फर्स्ट क्लास मैच और 8 लिस्ट-ए मुकाबले शामिल हैं. वह एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 122 रन बनाने के साथ 53 विकेट भी चटकाए हैं. जयकुमार लखनऊ के उस हाई-प्रोफाइल कोचिंग ग्रुप से जुड़ेंगे जिसमें टॉम मूडी (डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट), जस्टिन लैंगर (हेड कोच) और भरत अरुण (गेंदबाजी कोच) जैसे दिग्गज पहले से ही शामिल हैं.
जी. जयकुमार की इस एंट्री के साथ ही यह साफ हो गया है कि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर लांस क्लूजनर (Lance Klusener) अब लखनऊ सुपर जाएंट्स के सेटअप का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो आईपीएल 2026 में टीम के बल्लेबाजी कोच थे. रिपोर्ट्स हैं कि पंत के बाद अब लांस क्लूजनर भी दिल्ली कैपिटल्स का रुख कर सकते हैं, जहां उन्हें दिल्ली की टीम का नया बैटिंग कोच बनाया जा सकता है.
क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि अगले सीजन में बल्लेबाजी की गहराई और पावर-हिटिंग को मजबूत करने के लिए लखनऊ मैनेजमेंट ने एक और बड़ा और अनोखा मास्टरप्लान तैयार किया है. फ्रेंचाइजी अपने भारतीय घरेलू बल्लेबाजों के एक विशेष ग्रुप को ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया के पर्थ भेजने की योजना बना रही है.
पर्थ जाने वाले खिलाड़ियों के ग्रुप में आयुष बदोनी, अब्दुल समद, अर्शिन कुलकर्णी, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी और अक्षत रघुवंशी शामिल हैं. ये सभी खिलाड़ी अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वे हेड कोच जस्टिन लैंगर की देखरेख में पर्थ की तेज और उछाल भरी पिचों पर अभ्यास करेंगे. ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद ये खिलाड़ी चेन्नई में नए बैटिंग कोच जी. जयकुमार के साथ जुड़ेंगे और उनके मार्गदर्शन में अपनी कमियों पर काम करेंगे.