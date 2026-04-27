W,W,W,W,W... खूंखार गेंदबाज ने ताश के पत्तों की तरह उड़ाए विकेट, बुमराह और चहल के महारिकॉर्ड की कर ली बराबरी

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को सुपर ओवर में हरा दिया. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को जीत के लिए 2 रन का टारगेट दिया. जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रिंकू सिंह के बल्ले से निकले चौके के साथ पहली ही गेंद पर जीत हासिल कर ली.

खूंखार गेंदबाज ने ताश के पत्तों की तरह उड़ाए विकेट

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम भले ही यह मैच हार गई, लेकिन उसके तेज गेंदबाज मोहसिन खान की खूब चर्चा हो रही है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ इस मैच में 4 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट झटके. मोहसिन खान ने इसी के साथ ही इतिहास रच दिया है. मोहसिन खान IPL इतिहास में सबसे बेस्ट गेंदबाजी स्पेल डालने वाले बाएं हाथ के भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं. मोहसिन खान ने इसके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की तरफ से दूसरा बेस्ट गेंदबाजी स्पेल डालने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

बुमराह और चहल के महारिकॉर्ड की कर ली बराबरी

मोहसिन खान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ एक मैच में 5 विकेट लेने वाले महज तीसरे तेज गेंदबाज बने हैं. मोहसिन खान से पहले यह कारनामा जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल ही कर सके हैं. मोहसिन खान की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया. मोहसिन खान ने अजिंक्य रहाणे (10), टिम सीफर्ट (0), कैमरून ग्रीन (34), रोवमैन पॉवेल (1), और अनुकूल रॉय (0) को पवेलियन भेजा.

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रिंकू सिंह ने आखिर में 83 रन ठोक दिए

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 155 रन बनाए. कप्तान अजिंक्य रहाणे का खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रहा और वह 10 रन ही बना सके. वहीं, टिम सीफर्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. अंगकृष रघुवंशी (9 रन) को 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के कारण आउट दिया गया. कैमरून ग्रीन ने 21 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 34 रन बनाए. रोवमैन पॉवेल सिर्फ एक रन ही बना सके, जबकि अनुकूल रॉय जीरो पर आउट हुए. रमनदीप सिंह 6 रन ही बना सके. हालांकि, रिंकू सिंह ने अंत के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की. रिंकू सिंह ने 51 गेंदों का सामना करते हुए 83 रनों की नाबाद पारी खेली. अपनी इस पारी में रिंकू सिंह ने 7 चौके और 5 छक्के लगाए. सुनील नरेन 4 रन बनाकर नाबाद रहे.