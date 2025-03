IPL 2025: फिट नहीं 156.7 kmph की तूफानी रफ्तार से गेंद फेंकने वाला बॉलर, आईपीएल से पहले इस टीम को झटका!

IPL 2025 LSG: आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से हो रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर की भिड़ंत टूर्नामेंट ओपनर में आरसीबी से होगी. आईपीएल 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ने इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाते हुए ऋषभ पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ में खरीदा और बाद में टीम इंडिया के इस स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज को अपनी टीम का नया कप्तान भी बनाया. अब टूर्नामेंट की शुरुआत से चंद दिन पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बुरी खबर सामने आई है.

लखनऊ के लिए ये बुरी खबर

दरअसल, ऋषभ पंत की टीम के लिए बुरी खबर यह है कि तूफानी रफ्तार से बॉलिंग करने वाले युवा पेसर मयंक यादव पूरी तरह से फिट नहीं हैं, जिसके चलते वह टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले मिस कर देंगे. ऐसी संभावना है कि भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव आगामी इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स के पहले कुछ मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें बेंगलुरु में बीसीसीआई के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की मेडिकल टीम द्वारा अभी तक फिट घोषित नहीं किया गया है.

टीम इंडिया के लिए कर चुके हैं डेब्यू

पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले मयंक अपनी तेज गति के लिए सुर्खियों में आए थे, जो लगभग 97 मील प्रति घंटे (लगभग 156 kmph) तक पहुंच जाती है, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी होती है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया, 'मयंक यादव के कुछ समय में फिट होने की उम्मीद है लेकिन उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग के पहले कुछ मैचों से बाहर रहना पड़ सकता है. फिलहाल यह पहले दो से तीन मैच हो सकते हैं. उन्होंने एनसीए में गेंदबाजी शुरु ही की है और धीरे धीरे अपना वर्कलोड बढ़ायेंगे.'

तूफानी रफ्तार से सबको चौंकाया

आईपीएल 2024 से टूर्नामेंट में डेब्यू करने वाले 22 साल के मयंक पर सभी की निगाहें तब टिक गईं, जब इस पेसर ने लगातार 150 kmph की रफ्तार से गेंदबाजी की. आईपीएल के अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने 150 kmph से अधिक की गति से गेंदबाजी की और दिग्गजों का ध्यान खींचा. वह 155 kmph से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले भारतीय बन गए हैं. उन्होंने न सिर्फ एक बार, बल्कि दो बार 155 kmph से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी की. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए 156.7 kmph की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद और आईपीएल इतिहास की फास्टेस्ट गेंदों में से एक बनी.

IPL 2025 के लिए लखनऊ की टीम

ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, आवेश खान, अब्दुल समद, आर्यन जुयाल, आकाश दीप, हिम्मत सिंह, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, शाहबाज अहमद, आकाश सिंह, शमर जोसेफ, प्रिंस यादव, युवराज चौधरी, राजवर्धन हैंगरगेकर, अर्शिन कुलकर्णी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के.

IPL 2025 में लखनऊ के सभी मैचों का शेड्यूल:

दिल्ली कैपिटल्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स - 7:30 बजे - 24 मार्च - विशाखापत्तनम

सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपर जायंट्स - 7:30 बजे - 27 मार्च - हैदराबाद

लखनऊ सुपर जायंट्स vs पंजाब किंग्स - 7:30 बजे - 1 अप्रैल - लखनऊ

लखनऊ सुपर जायंट्स vs मुंबई इंडियंस - 7:30 बजे - 4 अप्रैल - लखनऊ

कोलकाता नाइटराइडर्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स - 3:30 बजे - 6 अप्रैल - कोलकाता

लखनऊ सुपर जायंट्स vs गुजरात टाइटंस - 3:30 बजे - 12 अप्रैल - लखनऊ

लखनऊ सुपर जायंट्स vs चेन्नई सुपर किंग्स - 7:30 बजे - 14 अप्रैल - लखनऊ

राजस्थान रॉयल्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स - 7:30 बजे - 19 अप्रैल - जयपुर

लखनऊ सुपर जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स - 7:30 बजे - 22 अप्रैल - लखनऊ

मुंबई इंडियंस vs लखनऊ सुपर जायंट्स - 3:30 बजे - 27 अप्रैल - मुंबई

पंजाब किंग्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स - 7:30 बजे - 4 मई - धर्मशाला

लखनऊ सुपर जायंट्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 7:30 बजे - 9 मई - लखनऊ

गुजरात टाइटंस vs लखनऊ सुपर जायंट्स - 7:30 बजे - 14 मई - अहमदाबाद

लखनऊ सुपर जायंट्स vs सनराइजर्स हैदराबाद - 7:30 बजे - 18 मई - लखनऊ