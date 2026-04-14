Advertisement
trendingNow13178821
Hindi Newsक्रिकेटLSG के 2 खूंखार बॉलर हो गए फिट....एक तो 155.8 kmph की रफ्तार से बरपाता है कहर, मोहम्मद शमी के साथ मचाएंगे तबाही

LSG के 2 खूंखार बॉलर हो गए फिट....एक तो 155.8 kmph की रफ्तार से बरपाता है कहर, मोहम्मद शमी के साथ मचाएंगे तबाही

Lucknow Super Giants: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 22 मैच हो चुके हैं. इतने मैचों में कई खिलाड़ी चोट के चलते बाहर रहे. बाहर रहने वाले खिलाड़ियों में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के 2 खूंखार बॉलर भी शामिल हैं, जो अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और अगले मैच में तबाही मचाते नजर आ सकते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LSG टीम की तस्वीर
LSG टीम की तस्वीर

Lucknow Super Giants: आईपीएल 2026 का 23वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाना है. इस मैच से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खेमे से सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है. टीम के दो सबसे 'खूंखार' तेज गेंदबाज मयंक यादव और मोहसिन खान अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और मैदान पर गदर मचाने को तैयार हैं. यह जानकारी खुद लखनऊ के ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टॉम मूडी ने दी है. 14 अप्रैल की दोपहर को उन्होंने पुष्टि कर दी है कि मयंक और मोहसिन अब चयन के लिए उपलब्ध हैं.

मयंक यादव अपनी 155.8 kmph की आसमानी रफ्तार से गिल्लियां उड़ाने के लिए मशहूर हैं, जबकि मोहसिन खान बाएं हाथ की सटीक स्विंग से विपक्षी खेमे में खौफ पैदा करते हैं. ये दोनों आरसीबी के खिलाफ प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं. अगर दोनों की वापसी होती है तो शमी के साथ यह तिकड़ी तबाही मचा सकती है. लखनऊ की टीम इस सीजन अब तक 4 मैचों में से 2 जीत चुकी है, जबकि 2 में हार झेलनी पड़ी. 4 अंकों के साथ टीम प्वाइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है.

मयंक यादव रफ्तार से बरपाते हैं कहर

ये वही मयंक यादव हैं, जिन्होंने 2024 में 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर दुनिया को चौंका दिया था. LSG के मालिक संजीव गोयनका ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें 11 करोड़ में रिटेन किया था. टीम मैनेजमेंट उन्हें एक 'मैच विनर' के तौर पर देख रहा है. आईपीएल में चोटों से जूझने वाले इस गेंदबाज ने अब तक सिर्फ 6 मैच खेले हैं और 9 विकेट निकाले हैं. 2024 के सीजन में उन्होंने 4 जबकि 2025 में 2 मैच खेले थे. वह ज्यादातर चोट से परेशान रहे हैं.

मोहसिन खान की खासियत?

बाएं हाथ के पेसर मोहसिन खान अपनी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और सटीक उछाल के लिए जाने जाते हैं, जो शुरुआती ओवरों में किसी भी दिग्गज बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकते हैं. चोट से वापसी के बाद भी उन्होंने अपनी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों पर गजब का कंट्रोल दिखाया है, जिससे वे लखनऊ के लिए आखिरी ओवरों में रन रोकना और विकेट निकालना बखूबी जानते हैं. वह अब तक इस लीग में 4 सीजन खेल चुके हैं और 25 मैचों में 25 विकेट निकाले हैं. आईपीएल 2025 उन्होंने पूरी तरह मिस किया था. 2022 से वह लखनऊ की टीम का ही हिस्सा हैं.

ये भी पढ़ें: 5 बदनसीब गेंदबाज....1 ओवर में खाए लगातार 6 छक्के...लिस्ट में 847 विकेट चटकाने वाला महान गेंदबाज भी शामिल

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
Maharashtra
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
women reservation
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
Delhi-Dehradun Expressway
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
iran
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र
Tamil Nadu Election 2026
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र