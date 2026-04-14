LSG के 2 खूंखार बॉलर हो गए फिट....एक तो 155.8 kmph की रफ्तार से बरपाता है कहर, मोहम्मद शमी के साथ मचाएंगे तबाही

Lucknow Super Giants: आईपीएल 2026 का 23वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाना है. इस मैच से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खेमे से सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है. टीम के दो सबसे 'खूंखार' तेज गेंदबाज मयंक यादव और मोहसिन खान अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और मैदान पर गदर मचाने को तैयार हैं. यह जानकारी खुद लखनऊ के ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टॉम मूडी ने दी है. 14 अप्रैल की दोपहर को उन्होंने पुष्टि कर दी है कि मयंक और मोहसिन अब चयन के लिए उपलब्ध हैं.

मयंक यादव अपनी 155.8 kmph की आसमानी रफ्तार से गिल्लियां उड़ाने के लिए मशहूर हैं, जबकि मोहसिन खान बाएं हाथ की सटीक स्विंग से विपक्षी खेमे में खौफ पैदा करते हैं. ये दोनों आरसीबी के खिलाफ प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं. अगर दोनों की वापसी होती है तो शमी के साथ यह तिकड़ी तबाही मचा सकती है. लखनऊ की टीम इस सीजन अब तक 4 मैचों में से 2 जीत चुकी है, जबकि 2 में हार झेलनी पड़ी. 4 अंकों के साथ टीम प्वाइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है.

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मयंक यादव रफ्तार से बरपाते हैं कहर

ये वही मयंक यादव हैं, जिन्होंने 2024 में 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर दुनिया को चौंका दिया था. LSG के मालिक संजीव गोयनका ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें 11 करोड़ में रिटेन किया था. टीम मैनेजमेंट उन्हें एक 'मैच विनर' के तौर पर देख रहा है. आईपीएल में चोटों से जूझने वाले इस गेंदबाज ने अब तक सिर्फ 6 मैच खेले हैं और 9 विकेट निकाले हैं. 2024 के सीजन में उन्होंने 4 जबकि 2025 में 2 मैच खेले थे. वह ज्यादातर चोट से परेशान रहे हैं.

मोहसिन खान की खासियत?

बाएं हाथ के पेसर मोहसिन खान अपनी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और सटीक उछाल के लिए जाने जाते हैं, जो शुरुआती ओवरों में किसी भी दिग्गज बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकते हैं. चोट से वापसी के बाद भी उन्होंने अपनी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों पर गजब का कंट्रोल दिखाया है, जिससे वे लखनऊ के लिए आखिरी ओवरों में रन रोकना और विकेट निकालना बखूबी जानते हैं. वह अब तक इस लीग में 4 सीजन खेल चुके हैं और 25 मैचों में 25 विकेट निकाले हैं. आईपीएल 2025 उन्होंने पूरी तरह मिस किया था. 2022 से वह लखनऊ की टीम का ही हिस्सा हैं.

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