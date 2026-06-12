'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने या उनके विकेट लेने का सपना हर क्रिकेट फैन देखता है. जिसे भी सचिन जैसे दिग्गज का विकेट मिला, उसने उस विकेट को खास यादों में रखा. अब मास्टर ब्लास्टर का विकेट लकी बहू सानिया चंडोक को भी मिल गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. सचिन तेंदुलकर ने खुद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और मिनटों में ही ये आग की तरह फैल गया है. मुकाबले में सारा, सानिया और सचिन तेंदुलकर हैं.
दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने एक प्राइवेट फ्लाइट का वीडियो शेयर किया है, जिसमें गैलेरी में वह सानिया और सारा के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं. सचिन ने सारा और सानिया को चैलेंज किया कि वह उन्हें आउट नहीं कर पाएंगी और फिर एक गेम शुरू होता है. मास्टर ब्लास्टर ने वीडियो में बल्ले को उलटा पकड़कर रखा है और सानिया उन्हें गेंदबाजी करती दिख रही हैं.
सानिया ने सचिन को पहली गेंद फेंकी जो सोफे से होते हुए सारा तक पहुंची और मास्टर ब्लास्टर बच गए. लेकिन इसके बाद दूसरी फुलटॉस गेंद सचिन ने सारा की तरफ खेली, लेकिन सारा कैच लेने में कामयाब नहीं हुईं. लेकिन तीसरी गेंद पर महान सचिन तेंदुलकर फंस गए और गेंद सीधे सारा के हाथों में गई. जिसके बाद सानिया और सारा दोनों ने इस विकेट का जश्न मिलकर बनाया. ये क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
एक तरफ ये मजेदार मिनी क्रिकेट है तो दूसरी तरफ सानिया के पति अर्जुन तेंदुलकर मुंबई टी20 लीग में बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने सोमवार को अंधेरी की तरफ से खेलते हुए 34 गेंद में 66 रन की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके देखने को मिले. उन्होंने गेंद से भी कमाल दिखाया और 3 विकेट झटके. इस प्रदर्शन की बदौलत अंधेरी की टीम ने 9 विकेट से एकतरफा जीत हासिल की.