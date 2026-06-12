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VIDEO: आसमान की ऊंचाइयों में क्रिकेट... बहू सानिया को मिला ससुर सचिन का विकेट, आग की तरह फैला ये वीडियो

'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने या उनके विकेट लेने का सपना हर क्रिकेट फैन देखता है. जिसे भी सचिन जैसे दिग्गज का विकेट मिला, उसने उस विकेट को खास यादों में रखा. अब मास्टर ब्लास्टर का विकेट लकी बहू सानिया चंडोक को भी मिल गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 12, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:59 PM IST
VIDEO: आसमान की ऊंचाइयों में क्रिकेट... बहू सानिया को मिला ससुर सचिन का विकेट, आग की तरह फैला ये वीडियो
Image Credit: Sachin Tendulkar and Saaniya chandhok

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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