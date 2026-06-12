'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने या उनके विकेट लेने का सपना हर क्रिकेट फैन देखता है. जिसे भी सचिन जैसे दिग्गज का विकेट मिला, उसने उस विकेट को खास यादों में रखा. अब मास्टर ब्लास्टर का विकेट लकी बहू सानिया चंडोक को भी मिल गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. सचिन तेंदुलकर ने खुद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और मिनटों में ही ये आग की तरह फैल गया है. मुकाबले में सारा, सानिया और सचिन तेंदुलकर हैं.