भयावह चोट के बाद अब कैसी है लुंगी एनगिडी की हालत? 20 घंटे बाद खुद दी पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Lungi Ngidi First Rection After Injury: दिल्ली कैपिटल्स के स्टार तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में बुरी तरह चोटिल हो गए थे. प्रियांश आर्या का कैच लेने के चक्कर में वो अपना बैलेंस खो बैठे और मैदान पर सिर के बल गिरे. भयावह घटना के बाद अरुण जेटली स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए मातम जैसा माहौल हो गया था. तुरंत मैदान पर एम्बुलेंस पहुंची और उन्हें अस्पताल भेजा गया. गंभीर रूप से घायल होने के करीब 20 घंटे बाद लुंगी एनगिडी का पहला रिएक्शन आया है. फैंस के लिए राहत की बात ये है कि वो अब ठीक हैं. उन्होंने उनके लिए दुआ मांग रहे फैंस को शुक्रिया भी किया है.

चोट के बाद लुंगी एनगिडी की पहली प्रतिक्रिया

मैदान पर गंभीर चोट लगने के बाद लुंगी एनगिडी को दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित मैक्स अस्पताल ले जाया गया और कुछ घंटों बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. रविवार को एनगिडी ने एक अपडेट जारी कर सभी को उनके संदेशों के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सेहत ठीक है. साउथ अफ्रीकी पेसर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा- ''संदेशों के लिए धन्यवाद, सब ठीक है.''