इस भारतीय क्रिकेटर के लिए धड़कता था 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित का दिल...'एकतरफा मोहब्बत' में थीं पागल

Madhuri Dixit Sunil Gavaskar Untold Love Story: बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता काफी पुराना है. बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने अपने लाइफ पार्टनर के रूप में क्रिकेटर को चुना. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी दुनिया भर में फेमस है. इस लिस्ट में हरभजन सिंह और गीता बसरा के अलावा युवराज सिंह-हेजल कीच और जहीर खान-सागरिका घाटगे जैसी लव स्टोरी भी शामिल हैं, लेकिन कई प्रेम कहानियां एकतरफा मोहब्बत वाली भी रहीं. आज हम आपके लिए एक ऐसी ही प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

एकतरफा मोहब्बत वाली इस लव स्टोरी की मुख्य किरदार 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित हैं, जो आज अपना 59वां जन्मदिन मना रही हैं. माधुरी 90 के दशक में अपने पीक पर थीं और उन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से पूरे देश को अपना दीवाना बना रखा था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त उनका दिल एक क्रिकेटर के लिए धड़कता था. दिलचस्प बात यह है कि जिस क्रिकेटर के लिए माधुरी का दिल धड़कता था, वह उनसे उम्र में 17 साल बड़े थे.

जिस क्रिकेटर के प्यार में माधुरी एकतरफा पागल थीं, वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर थे, जिन्हें लोग प्यार से 'लिटिल मास्टर' बुलाते हैं. सुनील गावस्कर न केवल शानदार बल्लेबाज थे, बल्कि वह अपने लुक्स के लिए भी काफी फेमस रहे. लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थीं.

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माधुरी ने सबके सामने बताई थी दिल की बात

बात साल 1992 की है. एक नामी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में माधुरी ने अपनी इस 'एकतरफा मोहब्बत' का खुलासा कर सबको चौंका दिया था. उस वक्त माधुरी सिर्फ 25 साल की थीं और गावस्कर 43 साल के हो चुके थे. माधुरी ने बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा था, "मैं सुनील गावस्कर के लिए पागल हूं. वे काफी हैंडसम हैं और मैं उनके पीछे भागना चाहती हूं. यहां तक कि वे मेरे सपनों में भी आते हैं."

2018 में हुई थी मुलाकात

माधुरी का यह बयान उस दौर में आग की तरह फैल गया था. फैंस यह जानकर हैरान थे कि 'धक-धक गर्ल' किसी फिल्मी हीरो पर नहीं, बल्कि क्रिकेट के दिग्गज पर मरती हैं. माधुरी और गावस्कर की यह प्रेम कहानी कभी हकीकत में नहीं बदल सकी, लेकिन दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान हमेशा बना रहा. सालों बाद 2018 के आईपीएल के दौरान इन दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीर खुद माधुरी ने फैंस के साथ शेयर की थी.

सुनील गावस्कर का क्रिकेट करियर कैसा रहा?

सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज हैं. वह केवल अपने लुक्स ही नहीं, बल्कि शानदार बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते थे. वे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे और 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के मुख्य स्तंभ रहे. उनकी इसी बहादुरी और पर्सनैलिटी ने माधुरी को उनका मुरीद बना दिया था. गावस्कर के नाम 125 टेस्ट मैचों में 34 शतक और 45 अर्धशतकों की मदद से कुल 10,122 रन दर्ज हैं. उनका हाई स्कोर नाबाद 236 रन है. 108 वनडे मैचों में उन्होंने 1 शतक और 27 अर्धशतकों की मदद से कुल 3092 रन बनाए. वह 1971 से 1987 तक भारतीय टीम के लिए खेले.

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