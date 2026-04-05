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Hindi Newsक्रिकेटW, W, W, W, W... 20वें ओवर में 5 विकेट, IPL के 100 सालों में भी नहीं टूटेगा ये असंभव रिकॉर्ड! रनों की भीख मांगते रहे बल्लेबाज

W, W, W, W, W... 20वें ओवर में 5 विकेट, IPL के 100 सालों में भी नहीं टूटेगा ये असंभव रिकॉर्ड! रनों की भीख मांगते रहे बल्लेबाज

Unbreakable Cricket Record: आईपीएल 2026 में कई रिकॉर्ड बन रहे हैं तो कई टूटते नजर आ रहे हैं. इस टी20 लीग में कई बार वो चमत्कार हो जाता है, जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है. लेकिन अगर हम आपको कहें कि लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आईपीएल के 100 सीजन में भी नहीं टूटेगा तो शायद ही आपको भरोसा हो. लेकिन हम इसी रिकॉर्ड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 05, 2026, 12:11 PM IST
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Mumbai Indians (X)
Mumbai Indians (X)

Unbreakable Cricket Record: टी20 फॉर्मेट जब से शुरू हुआ है मानों गेंदबाजों की शामत आ गई. एक ऐसा फॉर्मेट जहां गेंदबाजों के लिए चैलेंज बढ़ चुके हैं. इस फॉर्मेट में विकेट कम और छक्के-चौके ज्यादा देखने को मिलते हैं और इसका फैंस भी जमकर लुत्फ उठाते हैं. लेकिन इन चौकों-छक्कों के फॉर्मेट में हम आपको बताएं कि किसी गेंदबाज ने 20वें ओवर में आधी टीम को समेट दिया तो भरोसा करना भी मुश्किल होगा. एक ऐसा गेंदबाज जो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला, लेकिन एक रिकॉर्ड से अपना नाम अमर कर दिया. 

महज 9 मैच में खत्म हो गया करियर

हैरानी की बात है, जिस गेंदबाज ने एक ही ओवर में 5 विकेट झटके और वो 20वां ओवर था. साथ ही इस गेंदबाज के नाम तीनों फॉर्मेट में हैट्रिक भी रही, लेकिन इसके बाद भी किस्मत क्रूर हो गई. इस गेंदबाज का करियर महज 9 मैच खेलकर खत्म हो गया. इस गेंदबाज को इंटरनेशनल करियर में ज्यादा मौके नहीं मिले. आईए जानते हैं कि इस गेंदबाज ने कैसे एक ओवर में पांच विकेट और हैट्रिक पर हैट्रिक लेने का कारनामा किया.

कौन है ये गेंदबाज?

हम जिस रिकॉर्डधारी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारत के पेसर अभिमन्यु मिथुन हैं. उनके नाम घरेलू क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में हैट्रिक दर्ज है. लेकिन टी20 की हैट्रिक सबसे खास है, जिसमें एक ही ओवर में उन्होंने पंजा खोल दिया.  इंटरनेशनल करियर में मिथुन ने भारत के लिए केवल 4 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले जिसमें उनके नाम टेस्ट में 9 जबकि वनडे में 5 विकेट दर्ज हैं.

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कैसे 20वें ओवर में झटके 5 विकेट?

क्रिकेट इतिहास में अभी तक 6 गेंद 6 विकेट का कारनामा किसी बड़े लेवल मैच में देखने को नहीं मिला है. लेकिन मुथुन का वो ओवर ऐसा था, जिसमें लगा कि नया इतिहास बनेगा. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में एक ओवर में 5 विकेट लेकर रिकॉर्ड अमर कर दिया. मिथुन ने पारी के लास्ट ओवर की पहली चार गेंदों पर हिमांशु राणा, राहुल तेवतिया, सुमित कुमार और अमित मिश्रा जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके बाद एक वाइड ने सिलसिला रोका, फिर आखिरी बॉल पर जयंत यादव का विकेट लेकर उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. उन्होंने यह कारनामा साल 2019 में किया था. इससे पहले साल 2009 में रणजी डेब्यू और 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी में हैट्रिक लेने का कारनामा कर चुके थे.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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