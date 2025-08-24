शतक के बाद फिफ्टी... पटरी पर लौटे पृथ्वी शॉ, टीम बदलते ही दिखा पुराना अंदाज

Prithvi Shaw: अर्श से फर्श पर पहुंचे टीम इंडिया के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ कमबैक फॉर्मूले पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं. महाराष्ट्र की टीम उनके लिए लकी साबित होती नजर आ रही है. उन्होंने महाराष्ट्र के लिए हाल ही में शतक ठोका था और अब एक और शानदार पारी खेलकर सुर्खियां बटोर ली हैं. साल की शुरुआत में पृथ्वी शॉ ने मुंबई की टीम से हटने का हैरतअंगेज फैसला किया था. अब बुची बाबू टूर्नामेंट में दमदार बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं.

शॉ ने खेली थी 111 रन की पारी

शॉ ने बुची बाबू टूर्नामेंट में टीएनसीए प्रेसिडेंट इलेवन के खिलाफ एक जबरदस्त अर्धशतक जड़ा. कुछ ही दिन पहले उन्होंने शतकीय पारी भी खेली थी. महाराष्ट्र आने के बाद से शॉ ने अपनी पुरानी लय दिखाई है और तीन पारियों में दो अर्धशतक लगाए हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ एक चुनौतीपूर्ण टर्निंग पिच पर 111 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी और टीम के संकटमोचक साबित हुए थे.

2018 में किया था डेब्यू

पृथ्वी शॉ ने साल 2018 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और डेब्यू मैच में शतकीय पारी खेली थी. लेकिन साल दर साल उनके प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली. आईपीएल में भी शॉ को भाव नहीं मिला. शॉ को फिटनेस के चलते काफी ट्रोल हुए और उन्हें बीसीसीआई ने भी रडार पर ले लिया था. हालांकि, अब शॉ मेहनत से कमबैक करने के मूड में दिख रहे हैं.

IPL में रहे अनसोल्ड

शॉ के लिए 2024-25 सीजन काफी कठिन रहा. उन्हें न सिर्फ फिटनेस ही नहीं बल्कि अनुशासन संबंधी चिंताओं से जूझना पड़ा. इसके बाद आईपीएल 2025 के ऑक्शन में भी अनसोल्ड रहे थे. लेकिन अब उनकी पारियों में दम देखने को मिल रहा है. 25 साल के शॉ महाराष्ट्र की ओर से शानदार बैटिंग करते दिखे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके लिए आगामी सीजन कैसा रहता है.