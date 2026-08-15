World Cup 2027: साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को मिलेगा सम्मान, अगले साल 2 अक्टूबर को होगी वर्ल्ड कप की शुरुआत?

ICC Cricket World Cup 2027: क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है. टूर्नामेंट के आयोजन स्थलों का ऐलान हो चुका है. अब तारीख को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. अगले साल गांधी जयंती के अवसर वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला जा सकता है. 21 नवंबर को फाइनल मैच आयोजित किया जा सकता है. अभी तक तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, अफ्रीका में होने वाला अगला वनडे वर्ल्ड कप 2 अक्टूबर 2027 यानी गांधी जयंती के दिन शुरू हो सकता है. आईसीसी (ICC) इस टूर्नामेंट को शांति और अहिंसा के दूत महात्मा गांधी की याद में उसी दिन शुरू करने की योजना बना रही है.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से बहुत गहरा रिश्ता रहा है, जहां उन्होंने अपने जीवन के 21 साल बिताए थे. आईसीसी का यह कदम भारत के राष्ट्रपिता को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगा. आज के दौर में, जब दुनिया कई हिस्सों में बंटी हुई है, गांधी जी की जयंती पर वर्ल्ड कप शुरू करना शांति का एक बड़ा संदेश देता है.
शुरुआत में आईसीसी इसे 8 अक्टूबर से शुरू करने वाला था, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यह 2 अक्टूबर से शुरू हो सकता है. वार्म-अप मैच इससे पहले ही निपटा लिए जाएंगे. टूर्नामेंट का फाइनल 21 नवंबर को होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि 14 टीमों का यह वर्ल्ड कप करीब 50 दिनों तक चलेगा.
आईसीसी ने हाल ही में जोहान्सबर्ग में एक शानदार कार्यक्रम के दौरान 12 वेन्यू (मैदानों) की घोषणा की है. इसमें दक्षिण अफ्रीका के 8 शहर, जिम्बाब्वे के 3 और नामीबिया की राजधानी विंडहोक शामिल है. मुख्य मैदानों में जोहान्सबर्ग का वांडरर्स, केप टाउन का न्यूलैंड्स और जिम्बाब्वे का हरारे स्पोर्ट्स क्लब जैसे नाम शामिल हैं.
इस बार वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया गया है. सबसे कम रैंकिंग वाली तीन टीमें पहले 'सुपर सीरीज' नाम के मिनी-लीग में खेलेंगी. इसकी विजेता टीम बाकी 11 टीमों के साथ मिलकर 12 टीमों का मुख्य ग्रुप बनाएगी. इसके बाद टीमें दो ग्रुप में बंटेंगी, फिर 'सुपर सेवन' स्टेज होगा, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे.
भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी 10 टीमें पहले ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. बाकी बची 4 जगहों के लिए अगले साल की शुरुआत में एक क्वालीफायर टूर्नामेंट होगा. इसमें वेस्टइंडीज, आयरलैंड और सह-मेजबान नामीबिया समेत 10 टीमें अपनी जगह बनाने के लिए भिड़ेंगी.