Add Zee Business As A Preferred Source
App

World Cup 2027: साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को मिलेगा सम्मान, अगले साल 2 अक्टूबर को होगी वर्ल्ड कप की शुरुआत?

ICC Cricket World Cup 2027: वनडे वर्ल्ड कप 2027 का आगाज गांधी जयंती पर हो सकता है. दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले इस टूर्नामेंट के वेन्यू, नए फॉर्मेट और क्वालीफाई करने वाली टीमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 15, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:44 PM IST
World Cup 2027: साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को मिलेगा सम्मान, अगले साल 2 अक्टूबर को होगी वर्ल्ड कप की शुरुआत?
Image Credit: क्रिकेट वर्ल्ड कप, महात्मा गांधी, रोहित शर्मा, विराट कोहली.

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पडिक्कल ने किया सौरव गांगुली जैसा कारनामा, 24 साल बाद भारतीय क्रिकेट में हुआ ऐसा
2
3
4
5