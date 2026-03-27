Exclusive: धोनी तब तक खेलेंगे जब तक... CSK फैंस के लिए बड़ी खबर, माही के कोच ने IPL 2026 से पहले बता दिया सच!

MS Dhoni Coach Exclusive Interview: दुनिया के सबसे बड़ी T20 लीग आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत होने वाली है. करोड़ों भारतीय फैंस के लाडले महेंद्र सिंह धोनी IPL के पहले सीजन से ही खेल रहे हैं. माही अब 44 साल के हो चुके हैं और ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि वो और कब तक आईपीएल खेलेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल 2026 के बाद वो इस टूर्नामेंट से संन्यास ले सकते हैं. हालांकि, उनके बचपन के कोच ने इस मामले पर चौंकाने वाला बयान दिया है.

आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले एमएस धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह ने जी न्यूज के साथ स्पेशल बातचीत की. इस इंटरव्यू में जब उनसे माही के आईपीएल फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जिसे सुनकर चेन्नई सुपर किंग्स के तमाम फैंस खुश हो जाएंगे.

धोनी के रिटायरमेंट पर क्या बोले कोच?

धोनी को क्रिकेट के गुण सिखाने में अहम भूमिका निभाने वाले गुरु एमपी सिंह ने साफ-साफ कहा कि माही आईपीएल में कब तक खेलेंगे ये फैसला CSK की फ्रेंचाइजी तय करेगी. उन्होंने कहा, ''आईपीएल एक निजी कंपनी की टीम होती है. धोनी आईपीएल में कब तक खेलेंगे इसका फैसला टीम के ऑनर्स के हाथ में है. उनको पैसे भी चाहिए और इसके साथ ही एक फेस वैल्यू भी चाहिए, जिसकी वजह से फैंस स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे. इस मामले में प्लेयर्स कुछ नहीं कर सकता. टीम के मालिक जब तक चाहेंगे, तब तक खिलाड़ी खेलने की कोशिश करेगा, हां... इसके लिए उसका फिट रहना जरूरी है. अगर वो कहेंगे कि अगले साल के लिए मैं आपको इतनी रकम देता हूं, तो खिलाड़ी कैसे मना कर सकता है?

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महेंद्र सिंह धोनी के कोच ने आगे ये भी कहा कि माही में जो हुनर है उसको देखते हुए वो भविष्य में मेंटॉर या कोच की भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि धोनी आगे चलकर कोचिंग स्टाफ के रोल में भी दिखेंगे.

एमएस धोनी का आईपीएल करियर

जब 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब एमएस धोनी इस लीग के सबसे बड़े और महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे थे. उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार चैंपियन बनने में कामयाब रही. धोनी ने अब तक आईपीएल में 278 मुकाबले खेले हैं और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5439 रन बनाए हैं. कीपिंग से कमाल दिखाते हुए माही ने आईपीएल में 158 कैच पकड़े हैं. पिछले साल जब ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तब धोनी ने CSK की कप्तानी का जिम्मा उठाया. हालांकि, इस साल वो बतौर खिलाड़ी खेलने वाले हैं.

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