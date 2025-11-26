Advertisement
trendingNow13019074
Hindi Newsक्रिकेट

धोनी के नाम दर्ज है वो रिकॉर्ड, जिसे चाहकर भी नहीं तोड़ सकता कोई खिलाड़ी! रोहित शर्मा कर सकते थे बराबरी

Mahendra Singh Dhoni Records: जब भी भारत के सबसे सफल कप्तानों की बात होती है तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम जरूर सामने आता है, क्योंकि उनके नाम सभी फॉर्मेट में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का रिकॉर्ड है. इसके अलावा भी कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिस पर हर भारतीय को गर्व है. हालांकि आज हम ऐसे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जिसे कोई भी खिलाड़ी चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगा. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धोनी के नाम दर्ज है वो रिकॉर्ड, जिसे चाहकर भी नहीं तोड़ सकता कोई खिलाड़ी! रोहित शर्मा कर सकते थे बराबरी

MS Dhoni Records: महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं. उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़ पाना हर खिलाड़ी के लिए आसान नहीं हैं. धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को सभी फॉर्मेट में विश्व विजेता बनाया है. ऐसा करने वाले वो भारत के इकलौते कप्तान हैं. हालांकि आज हम आपको माही के एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे चाहकर भी कोई खिलाड़ी तोड़ नहीं सकता है. यह ऐसा रिकॉर्ड है, जो बीते कई सालों से सिर्फ धोनी के नाम है और भविष्य में भी धोनी के नाम ही रह सकता है. इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो छोड़ो, कोई भी भारतीय खिलाड़ी या कप्तान इसकी बराबरी तक नहीं कर सकता है. 

धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन!
इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले चुके भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम चैंपियंस लीग T20 (CLT20) में सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है. इस रिकॉर्ड को तोड़ना फिलहाल किसी भी खिलाड़ी के लिए मुमकिन नहीं है. बता दें कि धोनी ने इस टूर्नामेंट में 2 बार  ट्रॉफी जीती है. उन्होंने अपनी कप्तानी में CSK को 2 बार (2010, 2014) चैंपियंस लीग T20 (CLT20) का विजेता बनाया था. वहीं रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को सिर्फ 1 बार (2013) यह ट्रॉफी दिला पाए थे

चैंपियंस लीग T20 (CLT20)
जानकारी के लिए बता दें कि चैंपियंस लीग T20 में चेन्नई सुपरकिंग्स की तरह मुंबई इंडियंस ने भी दो बार यह खिताब जीता है, लेकिन दोनों बार टीम के कप्तान अलग-अलग थे. ऐसे में रोहित शर्मा इस मामले में धोनी से पीछे रह गए. अगर वो एक और बार यह ट्रॉफी अपनी टीम को जिता देते तो वह धोनी की बराबरी कर सकते थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों कोई खिलाड़ी नहीं तोड़ सकता ये रिकॉर्ड?
महेंद्र सिंह धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि चैंपियंस लीग T20 (CLT20) का आयोजन अब नहीं होता है. 2009 में इस लीग का आयोजन शुरू हुआ था और 2014 में आखिरी बार ये टूर्नामेंट हुआ. ऐसे में धोनी का ये रिकॉर्ड फिलहाल कोई भी खिलाड़ी नहीं तोड़ सकता है. हालांकि अगर इस लीग का आयोजन दोबारा शुरू होता है तो ये संभव हो सकता है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

MS Dhoni recordsCLT20cricket newssports news

Trending news

BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा