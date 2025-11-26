धोनी के नाम दर्ज है वो रिकॉर्ड, जिसे चाहकर भी नहीं तोड़ सकता कोई खिलाड़ी! रोहित शर्मा कर सकते थे बराबरी

MS Dhoni Records: महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं. उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़ पाना हर खिलाड़ी के लिए आसान नहीं हैं. धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को सभी फॉर्मेट में विश्व विजेता बनाया है. ऐसा करने वाले वो भारत के इकलौते कप्तान हैं. हालांकि आज हम आपको माही के एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे चाहकर भी कोई खिलाड़ी तोड़ नहीं सकता है. यह ऐसा रिकॉर्ड है, जो बीते कई सालों से सिर्फ धोनी के नाम है और भविष्य में भी धोनी के नाम ही रह सकता है. इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो छोड़ो, कोई भी भारतीय खिलाड़ी या कप्तान इसकी बराबरी तक नहीं कर सकता है.

धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन!

इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले चुके भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम चैंपियंस लीग T20 (CLT20) में सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है. इस रिकॉर्ड को तोड़ना फिलहाल किसी भी खिलाड़ी के लिए मुमकिन नहीं है. बता दें कि धोनी ने इस टूर्नामेंट में 2 बार ट्रॉफी जीती है. उन्होंने अपनी कप्तानी में CSK को 2 बार (2010, 2014) चैंपियंस लीग T20 (CLT20) का विजेता बनाया था. वहीं रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को सिर्फ 1 बार (2013) यह ट्रॉफी दिला पाए थे

चैंपियंस लीग T20 (CLT20)

जानकारी के लिए बता दें कि चैंपियंस लीग T20 में चेन्नई सुपरकिंग्स की तरह मुंबई इंडियंस ने भी दो बार यह खिताब जीता है, लेकिन दोनों बार टीम के कप्तान अलग-अलग थे. ऐसे में रोहित शर्मा इस मामले में धोनी से पीछे रह गए. अगर वो एक और बार यह ट्रॉफी अपनी टीम को जिता देते तो वह धोनी की बराबरी कर सकते थे.

क्यों कोई खिलाड़ी नहीं तोड़ सकता ये रिकॉर्ड?

महेंद्र सिंह धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि चैंपियंस लीग T20 (CLT20) का आयोजन अब नहीं होता है. 2009 में इस लीग का आयोजन शुरू हुआ था और 2014 में आखिरी बार ये टूर्नामेंट हुआ. ऐसे में धोनी का ये रिकॉर्ड फिलहाल कोई भी खिलाड़ी नहीं तोड़ सकता है. हालांकि अगर इस लीग का आयोजन दोबारा शुरू होता है तो ये संभव हो सकता है.