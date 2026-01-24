Advertisement
trendingNow13085107
Hindi Newsक्रिकेटIPL से महीनों पहले थाला ने शुरु की तैयारी, 44 साल की उम्र में तबाही मचाने को बेकरार, तेजी से फैल रहा वीडियो

IPL से महीनों पहले थाला ने शुरु की तैयारी, 44 साल की उम्र में तबाही मचाने को बेकरार, तेजी से फैल रहा वीडियो

इंडियन प्रिमियर लीग के 19वें सीजन की शुरुआत होने में अभी 2 महीनों से भी ज्यादा समय है. आईपीएल ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की सबसे प्रतिष्ठित लीगों में से एक है. आईपीएल के चाहने वालों की कमी नहीं है. बता दें कि ये वीडियो झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ के हवाले से आई है. इस वीडियो में भारत के महान कप्तान पैड पहने हुए हुंकार भरते दिखाई दे रहे हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 24, 2026, 07:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MS dhoni
MS dhoni

इंडियन प्रिमियर लीग के 19वें सीजन की शुरुआत होने में अभी 2 महीनों से भी ज्यादा समय है. आईपीएल ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की सबसे प्रतिष्ठित लीगों में से एक है. आईपीएल के चाहने वालों की कमी नहीं है. क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी लीगों में से एक इंडियन प्रिमियर लीग को भारत में लोग त्योहार की तरह मनाते हैं. इसी बीच आईपीएल की सबसे  लोकप्रिय टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान व मौजूदा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का प्रैक्टिस करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर फैल रहा है.  बता दें कि ये वीडियो झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ के हवाले से आई है. इस वीडियो में भारत के महान कप्तान पैड पहने हुए हुंकार भरते दिखाई दे रहे हैं.  आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी और 31 को फाइनल खेला जाएगा.

'देखो कौन आया'
झारखंड बोर्ड ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, 'देखो कौन वापिस आया है'वीडीयो में एक और कैप्शन थी, जिसमें ‘जेएससीए का गौरव- महेंद्र सिंह धोनी’ लिखा हुआ था.  बता दें कि अभ्यास सत्र के पहले महेंद्र सिंह धोनी को जेसीसीए के अधिकारी सौरव तिवारी से बात करते हुए पाया गया.  आईपीएल के पहले सभी टीमें टी20 विश्व कप की तैयारियों में लगी हुई हैं. साथ ही विश्व खत्म होने के  बाद सभी खिलाड़ी आईपीएल में कहर बरपाते हुए दिखेंगे.

 

चेन्नई आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी

बता दें कि चेन्नई सुपरकिंग्स आपीएल इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक है. महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने साल 2010 में पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था. वहीं, साल 2011 में भारत धोनी की कप्तानी में  विश्व चैंपियन बनी और आईपीएल का खिताब भी जीती. इसके बाद साल 2018 में चेन्नई ने आईपीएल का खिताब जीता और फिर साल 2021 में एक और बार टाइटल जीता. फिर चेन्नई सुपरकिंग्स ने साल 2023 में आईपीएल का खिताब पांचवीं और बार जीतने का कारनामा किया. 

पिछला सीजन रहा था खराब 

महेंद्र सिंह धोनी का पिछला आईपीएल सीजन काफी खराब रहा था. वह बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे. धोनी मैच को फिनिश करने के लिए और लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पिछले सीजन खेली 13 पारियों में 24.67 के खराब औसत और 135.87 के स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाने का कारनामा किया था. पिछली साल उनका उच्चतम स्कोर महज 30 रनों का रहा था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस साल उनका प्रदर्शन कैसा रहता है.

ये भी पढ़ें: अभिषेक के नाम दर्ज हुआ T20 क्रिकेट का अनचाहा रिकॉर्ड, 10वीं बार उनके करियर में हुआ ऐसा

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Mahendra singh Dhoni

Trending news

क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?