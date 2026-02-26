वाह! क्या शॉट है... हार्दिक पांड्या के छक्के पर दिल हार बैठीं माहिका शर्मा, स्टेडियम से दिया ऐसा रिएक्शन; VIDEO वायरल

Mahieka Sharma Reaction on Hardik Pandya: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 48वें मैच में भारत का सामना जिम्बाब्वे से हो रहा है. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने आते ही शानदार छक्का लगाया, जिसे देख स्टेडियम में उन्हें चीयर कर रहीं गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे मैच मे जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग के लिए न्योता दिया. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इस आमंत्रण को दिल से स्वीकार करते हुए 20 ओवरों में 256 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों पर धमाकेदार फिफ्टी जड़ी. अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को खुशी से झूमने का पूरा मौका दिया.