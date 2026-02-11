'मैं दूसरी दुनिया में हूं..' इंजरी पर तिलक वर्मा को हो रही थी घुटन? कमबैक पर खुलकर की बात

IND vs NAM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में 12 फरवरी को खेलने उतरेगी. इस मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह तिलक वर्मा आए. उन्होंने अपनी इंजरी से वापसी पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कैसे इंजरी के दौरान वह अंदर से कैसा महसूस कर रहे थे. इसके अलावा उन्होंने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तबियत पर भी अपडेट दिया.

क्या बोले तिलक वर्मा?

तिलक वर्मा ने मैच से पहले कहा, 'सबसे पहले, अगर मुझे कुछ दिनों तक बिना बैट के बैठना पड़े, तो मुझे बहुत अजीब लगता है. ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूं. हर रात सोने से पहले, मैं बड़े मैचों में खेलने के बारे में सोचता हूं, यहाँ तक कि वर्ल्ड कप फाइनल में भी, और खुद पर प्रेशर डालता हूं. यह बचपन से आदत है. मैं इतने सालों से खेल रहा हूं कि सोने से पहले ये विचार अपने आप आते हैं.'

मेंटली मजबूत होते हैं तिलक

उन्होंने आगे कहा, 'मैं ब्रेक की चिंता नहीं करता. मेरा दिमाग उसी पॉजिटिव ज़ोन में रहता है. मैं मेंटली तैयारी करता रहता हूं. मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं चोट की वजह से गेम से बाहर हू. मैं जोन में रहा, मैच जीतने पर फोकस किया, और जब मैं वापस आया तो सिचुएशन पर रिएक्ट किया.' वर्मा को हाल ही में टेस्टिकुलर इंजरी हुई थी और उनकी सफल सर्जरी हुई थी, और वह BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में ठीक हो रहे थे.

वॉर्म अप मैच में हुआ कमबैक

तिलक वर्मा ने इस महीने की शुरुआत में प्रोटियाज के खिलाफ T20 WC वार्म-अप मैच में इंडियन टीम में वापसी की, जिसका सबको इंतजार था. डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ अपना दूसरा ग्रुप-स्टेज मैच खेलेगा. पहला मैच जीतने के बाद, इंडिया ग्रुप A में टॉप पर है और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक और जीत की कोशिश करेगा. इंडियन टीम ने USA को 29 रन से हराया, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव 49 गेंदों में 84 रन बनाकर नाबाद रहे. नामीबिया के बाद, इंडिया को 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप का बहुप्रतीक्षित मैच खेलना है.