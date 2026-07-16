13 छक्के और 5 चौके... 321 का स्ट्राइक रेट, खूंखार बल्लेबाज ने 31 गेंद पर ठोका शतक, बाल-बाल बचा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में एक विस्फोटक बल्लेबाज ने अपने बल्ले से ऐसा कहर मचाया कि विरोधी टीम के गेंदबाज त्राहि-त्राहि करते हुए नजर आए. इस बल्लेबाज ने 321.21 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए केवल 31 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया. इस दौरान क्रिस गेल का महारिकॉर्ड भी बाल-बाल बच गया, जिन्होंने आईपीएल में 30 गेंद पर शतक ठोका था. दरअसल, एमआई न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच मेजर लीग क्रिकेट 2026 का मैच ओकलैंड में खेला जा रहा है.
एमआई न्यूयॉर्क के कप्तान निकोलस पूरन ने इस मैच के दौरान वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ केवल 31 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया. निकोलस पूरन ने अपनी पारी में 13 छक्के और 5 चौके उड़ाए. एमआई न्यूयॉर्क के कप्तान निकोलस पूरन ने यह मेजर लीग क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. वहीं, ओवरऑल टी20 क्रिकेट में यह संयुक्त रूप से छठा सबसे तेज शतक है. वहीं, फ्रेंचाइजी टी20 लीग में यह क्रिस गेल के बाद दूसरा सबसे तेज शतक है.
वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और एमआई न्यूयॉर्क को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. निकोलस पूरन ने एमआई न्यूयॉर्क के लिए तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए 33 गेंद पर 106 रनों की पारी खेली. अपना शतक पूरा करने के लिए निकोलस पूरन ने सिर्फ 31 गेंद ही लीं. इस बेरहम बल्लेबाज ने इस दौरान 321.21 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 13 छक्के जड़ दिए.
वहीं, कीरोन पोलार्ड ने 25 गेंद पर 64 रनों की विस्फोटक पारी खेली. कीरोन पोलार्ड ने इस दौरान 256 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 1 चौका और 8 छक्के उड़ा दिए. एमआई न्यूयॉर्क ने इस मैच में निकोलस पूरन और कीरोन पोलार्ड की पारी की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 266/9 का स्कोर खड़ा किया. एमआई न्यूयॉर्क ने वॉशिंगटन फ्रीडम को जीत के लिए 20 ओवरों में 267 रनों का टारगेट दिया.
निकोलस पूरन वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. निकोलस पूरन का जन्म 2 अक्टूबर 1995 को हुआ था. निकोलस पूरन अपनी जबरदस्त पावर-हिटिंग के लिए जाने जाते हैं. निकोलस पूरन ने वेस्टइंडीज के लिए 106 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 26.15 की औसत और 136.40 के स्ट्राइक रेट के साथ 2275 रन बनाए हैं, जिसमें 13 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल में निकोलस पूरन का हाईएस्ट स्कोर 98 रन है. निकोलस पूरन ने 61 ODI मैचों में 39.66 की औसत के साथ 1983 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं. ODI में निकोलस पूरन का हाईएस्ट स्कोर 118 रन है.