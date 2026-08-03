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Indian Cricket Team: टीम इंडिया में बड़े बदलाव की तैयारी, गिल-गंभीर नाराज, 2 कोचों के बाद अब किसकी होगी छुट्टी?

भारतीय क्रिकेट में बदलाव की लहर चल रही है. फील्डिंग कोच टी दिलीप और सहायक कोच रयान टेन डोएशे अब भारतीय सेटअप का हिस्सा नहीं हैं. अभी और भी बदलाव होने की संभावना है. इस बार उंगलियां भारतीय टीम से जुड़े फिटनेस विशेषज्ञों पर उठ रही हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 03, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:22 PM IST
Indian Cricket Team: टीम इंडिया में बड़े बदलाव की तैयारी, गिल-गंभीर नाराज, 2 कोचों के बाद अब किसकी होगी छुट्टी?
Image Credit: भारतीय क्रिकेट टीम. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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