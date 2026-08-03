Indian Cricket Team: टीम इंडिया में बड़े बदलाव की तैयारी, गिल-गंभीर नाराज, 2 कोचों के बाद अब किसकी होगी छुट्टी?

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट में बदलाव की लहर चल रही है. फील्डिंग कोच टी दिलीप और सहायक कोच रयान टेन डोएशे अब भारतीय सेटअप का हिस्सा नहीं हैं. अभी और भी बदलाव होने की संभावना है. इस बार उंगलियां भारतीय टीम से जुड़े फिटनेस विशेषज्ञों पर उठ रही हैं. हाल के दिनों में हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और कई अन्य खिलाड़ी चोटिल हुए हैं. मुख्य खिलाड़ियों की चोटों ने अक्सर टीम के संयोजन को प्रभावित किया है. इंग्लैंड तथा आयरलैंड में भारत की हालिया हार ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टीम मैनेजमेंट फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन पर अपना फीडबैक देगा. उन्होंने 2022 में नितिन पटेल से कार्यभार संभाला था. रिपोर्ट के अनुसार इस विषय पर कई चर्चाएं हुई हैं. कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर कथित तौर पर खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने (ब्रेकडाउन) से 'नाखुश' हैं. हेड फिजियो कमलेश जैन के साथ-साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के विशेषज्ञों की भूमिका भी जांच के दायरे में है, क्योंकि कप्तान और कोच को अक्सर एक पूर्ण क्षमता वाली प्लेइंग इलेवन चुनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है.
सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि टीम में हर जगह के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा है कि खिलाड़ियों से अपने शरीर को और अधिक पुश करने की उम्मीद की जाती है. यहीं पर सपोर्ट स्टाफ और CoE को हस्तक्षेप करने और खिलाड़ियों को जल्दबाजी में वापस मैदान पर उतारने के बजाय 'रेड फ्लैग' दिखाने की जरूरत है. स्थिति अब थोड़ी 'शर्मनाक' होती जा रही है और इसके लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति की जवाबदेही तय होनी चाहिए. क्या अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में नीतीश रेड्डी 100% फिट थे? क्या हर्षित राणा को जल्दबाजी में वापस लाया गया? ये कुछ ऐसे वाजिब सवाल हैं जिनका स्पष्टीकरण जरूरी है.
इस बीच निवर्तमान फील्डिंग कोच टी दिलीप ने सोमवार को एक भावुक विदाई नोट लिखकर अपने पांच साल के सफल कार्यकाल को समाप्त किया. दिलीप नवंबर 2021 में टीम से जुड़े थे. वह जिम्बाब्वे दौरे के बाद अपना अनुबंध रिन्यू न होने के कारण टीम से अलग हो गए हैं. उनके स्थान पर सुभदीप घोष ने फील्डिंग कोच के रूप में कार्यभार संभाला है और वह 15 अगस्त से शुरू होने वाली श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम के साथ यात्रा करेंगे. दिलीप ने अपनी यात्रा के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके लिए शब्दों में अपनी भावनाओं को समेटना कठिन है.