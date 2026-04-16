Team India में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर बड़ा अपडेट... यहां फंस रहा पेंच... सेलेक्टर्स के सामने खड़ा हुआ नया सिरदर्द

Vaibhav Suryavanshi: IPL 2025 से चर्चा में आए वैभव सूर्यवंशी ने पिछले 1 साल में जहां भी खेला, वहां धमाका किया. छक्कों की बारिश और बल्ले से तबाही के चलते अब उनकी टीम इंडिया में एंट्री होने वाली है. आईपीएल 2026 में दो अर्धशतक के दम पर पहले 5 मैचों में 200 रन ठोक वैभव ने महज 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा दिया है.

हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आयरलैंड दौरे पर उनका टी20 डेब्यू कराया जा सकता है, लेकिन अब उनके सेलेक्शन को लेकर एक पेंच फंस गया है. ताजा रिपोर्ट में उस सिरदर्द के बारे में पता चला है, जो वैभव के सेलेक्शन को लेकर सेलेक्टर्स के सामने खड़ा हो गया है.

पीटीआई (PTI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी को उन 35 टी20 खिलाड़ियों की लिस्ट में जगह मिली है, जिन्हें आयरलैंड दौरे के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. हालांकि, टीम कॉम्बिनेशन के चलते उनके चयन पर अभी भी अनिश्चितता के बादल हैं.

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रिपोर्ट्स के अनुसार, सूर्यवंशी आगामी आयरलैंड दौरे के दौरान अपना डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन यह फैसला सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए बुरी खबर साबित हो सकता है.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि, 'बीसीसीआई के लॉजिस्टिक्स विभाग ने चयनकर्ताओं से कम से कम 35 नाम मांगे थे, जिनकी आयरलैंड वीजा प्रक्रिया शुरू की जानी है. चूंकि टीम का पहला एंट्री पॉइंट आयरलैंड होगा, न कि इंग्लैंड, इसलिए यूके (UK) वीजा पर्याप्त नहीं होगा. हर खिलाड़ी को अलग आयरलैंड वीजा की जरूरत है.'

कौन होगा बाहर?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टीम इंडिया के पास टी20 टीम में फिलहाल तीन सलामी बल्लेबाज — अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन मौजूद हैं. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने का मतलब होगा कि इनमें से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है.

सूत्र ने कहा कि, 'चयन समिति आश्वस्त है कि वैभव तैयार हैं, लेकिन फिर आप संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की बात कर रहे हैं. ये तीनों टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक जड़ चुके हैं. अगर आप चौथे ओपनर को लेते हैं, तो यशस्वी जायसवाल भी वहां मौजूद हैं.'

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कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह पर भी सवाल?

रिपोर्ट में इस ओर भी गौर किया गया है कि वैभव की एंट्री से न केवल ओपनर्स, बल्कि कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अगर अभिषेक या संजू जैसे फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाता है, तो सूर्या की खराब फॉर्म (2024 वर्ल्ड कप के बाद से 20 से कम की औसत) पर उंगलियां उठना तय है.

सूत्र ने कहा, 'वैभव तैयार हैं, लेकिन चयनकर्ताओं को अभिषेक या संजू को ड्रॉप करने के लिए बहुत ठोस कारण देने होंगे. क्योंकि अगर आप उनमें से किसी को भी ड्रॉप करते हैं, तो सवाल उठेगा कि सूर्या अपनी जगह कैसे बचाए हुए हैं?' अब सेलेक्टर्स के सामने यही सिरदर्द है कि आखिर वैभव को किसकी जगह मौका दें. अगर उन्हें मौका दिया भी, तो किसे बाहर करें?

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