T20I में पहली बार बना असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, 18.5 ओवर में 259 रन का टारगेट हुआ चेज, खूंखार बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी

259 Runs Mammoth Target Chased Down In T20I: इंटरनेशनल के इतिहास में पहली बार 259 रन का असंभव टारगेट भी चेज हो गया. T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 259 रन के माउंट एवरेस्ट जैसे टारगेट को चेज करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन ये असंभव सा दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट भी हासिल किया जा चुका है. बता दें कि यह T20 इंटरनेशनल मैच इतिहास में दर्ज हो गया.

Nov 05, 2025, 02:38 AM IST
T20I में पहली बार बना असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, 18.5 ओवर में 259 रन का टारगेट हुआ चेज, खूंखार बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी

259 Runs Mammoth Target Chased Down In T20I: T20 इंटरनेशनल के इतिहास में पहली बार 259 रन का असंभव टारगेट भी चेज हो गया. T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 259 रन के माउंट एवरेस्ट जैसे टारगेट को चेज करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन ये असंभव सा दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट भी हासिल किया जा चुका है. बता दें कि यह T20 इंटरनेशनल मैच इतिहास में दर्ज हो गया. इस रोमांचक T20 इंटरनेशनल मैच में ऐसे-ऐसे मोड़ आए, जिसने दर्शकों को रोमांचित करके रख दिया.

हिल गई रिकॉर्ड बुक

साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया एक T20 इंटरनेशनल मैच इतिहास में दर्ज हो गया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 मार्च 2023 को इस ऐतिहासिक T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 258 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. वेस्टइंडीज के लिए जॉनसन चार्ल्स ने नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 46 गेंदों पर 118 रनों की पारी खेली. जॉनसन चार्ल्स ने 256.52 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 10 चौके और 11 छक्के लगाए.

चौके-छक्कों का आया तूफान

वेस्टइंडीज के लिए जॉनसन चार्ल्स के अलावा काइल मेयर्स ने 27 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली. काइल मेयर्स ने 188.88 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 5 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, रोमारियो शेफर्ड ने सिर्फ 18 गेंदों पर 41 रन कूट दिए. रोमारियो शेफर्ड ने अपनी पारी में 1 चौका और 4 छक्के लगाए. वेस्टइंडीज की पारी में कुल 17 चौके और 22 छक्के लगे. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के सामने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज बेबस नजर आए.

T20I में पहली बार चेज हुआ 259 रन का असंभव टारगेट

वेस्टइंडीज की टीम ने 258 रन का स्कोर टांग दिया था. तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी कोई टीम हार सकती है. T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी 259 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ था. वेस्टइंडीज को अपनी जीत का 100 प्रतिशत भरोसा था. वेस्टइंडीज ने मान लिया था कि अब इस टी20 इंटरनेशनल मैच में उनकी जीत पक्की हो चुकी है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए.

गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के 259 रनों के लक्ष्य के जवाब में साउथ अफ्रीका ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 259 रन ठोक डाले और 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह पहला मौका था, जब किसी टीम ने 259 रन का टारगेट चेज करते हुए जीत हासिल की. यह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है. साउथ अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डि कॉक वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर मिसाइल बनकर बरसे.

बन गया 517 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्विंटन डि कॉक ने 44 गेंदों पर नाबाद 100 रन ठोक दिए. क्विंटन डि कॉक ने 227.27 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 9 चौके और 8 छक्के लगाए. साउथ अफ्रीका की पारी में कुल 29 चौके और 13 छक्के लगे. इस टी20 इंटरनेशनल मैच में कुल 517 रन बने, जो किसी T20 इंटरनेशनल मैच में बने सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. इस दौरान 46 चौके और 35 छक्के लगे. T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ, जब ये असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

