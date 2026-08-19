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लंबी रेस के घोड़े हैं सुथार... 10 विकेट देखने के बाद शुभमन गिल ने पढ़े कसीदे, क्या पूरी होगी अश्विन की कमी?

मानव सुथार, वो खिलाड़ी जिसने हाल ही में टीम इंडिया में एंट्री की और अब टीम की रीढ़ साबित होता नजर आ रहा है. श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में सुथार ने 10 विकेट लिए और ऐसा करने वाले सबसे युवा भारतीय साबित हुए. शुभमन गिल ने मुकाबले के बाद सुथार को लंबी रेस का घोड़ा बताया.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 19, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:08 PM IST
लंबी रेस के घोड़े हैं सुथार... 10 विकेट देखने के बाद शुभमन गिल ने पढ़े कसीदे, क्या पूरी होगी अश्विन की कमी?
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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