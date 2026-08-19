लंबी रेस के घोड़े हैं सुथार... 10 विकेट देखने के बाद शुभमन गिल ने पढ़े कसीदे, क्या पूरी होगी अश्विन की कमी?

गिल ने मैच के बाद कहा, "सुथार शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे वह भारत में खेला गया पहला मैच हो या यह मैच. वह बहुत होनहार खिलाड़ी लगते हैं और ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे समय तक भारत के लिए खेल सकते हैं. पडिक्कल को भी देखना शानदार रहा. शतक बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन शतक बनाने के बाद भी उन्होंने जिस तरह से अपनी पारी जारी रखी और हमारे लिए बड़ा स्कोर खड़ा किया, यही वजह है कि हमने आसानी से जीत दर्ज की. दूसरी पारी में भी उनकी बल्लेबाजी, जिस तरह से उन्होंने खेला और स्पिनरों पर दबदबा बनाया, उसे देखना बहुत शानदार था."