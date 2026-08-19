लंबी रेस के घोड़े हैं सुथार... 10 विकेट देखने के बाद शुभमन गिल ने पढ़े कसीदे, क्या पूरी होगी अश्विन की कमी?

भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 165 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इस मुकाबले में युवा मानव सुथार ने जीत में अहम योगदान दिया. उन्होंने 10 विकेट अपने नाम किए और ऐसा करने वाले सबसे युवा भारतीय गेंदबाज बने. पिछले साल अश्विन के संन्यास के बाद सवाल थे कि आखिर टेस्ट में उन्हें कौन रिप्लेस करेगा, अब सुथार इसके लिए बेस्ट ऑप्शन बनते दिख रहे हैं. सुथार ने अभी तक महज 2 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 4 पारियों में 17 विकेट झटक दिए हैं. इस प्रदर्शन के बाद कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बताया.
मानव सुथार के अलावा देवदत्त पडिक्कल भी उम्मीदों पर खरे उतरे. उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 211 रन बनाए. उन्हें साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के तौरपर मौका मिला था, जिसका उन्होंने खूब फायदा उठाया. पहली पारी में उन्होंने 167 जबकि दूसरी पारी में 44 रन बनाए. शुभमन गिल ने पडिक्कल के प्रदर्शन पर भी बात की. ये भारत का 600वां टेस्ट मैच था, जिसके चलते कप्तान गिल के लिए ये जीत खास साबित हुई.
गिल ने मैच के बाद कहा, "सुथार शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे वह भारत में खेला गया पहला मैच हो या यह मैच. वह बहुत होनहार खिलाड़ी लगते हैं और ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे समय तक भारत के लिए खेल सकते हैं. पडिक्कल को भी देखना शानदार रहा. शतक बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन शतक बनाने के बाद भी उन्होंने जिस तरह से अपनी पारी जारी रखी और हमारे लिए बड़ा स्कोर खड़ा किया, यही वजह है कि हमने आसानी से जीत दर्ज की. दूसरी पारी में भी उनकी बल्लेबाजी, जिस तरह से उन्होंने खेला और स्पिनरों पर दबदबा बनाया, उसे देखना बहुत शानदार था."
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उन्होंने आगे कहा, "यह बहुत अच्छा है. अपने देश के लिए 600वां टेस्ट मैच जीतना वाकई खास है. हां, सचमुच खास है. हमारे लिए यह बहुत संतोषजनक जीत रही. मुझे लगता है कि हम अच्छी स्थिति में रहे. लेकिन यहां आने पर, जब यह पक्का नहीं था कि मौसम की वजह से मैच हो पाएगा या नहीं, तो हम पर थोड़ा दबाव था. मुझे लगता है कि टीम ने बहुत अच्छा जवाब दिया. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलना ही हमारा असली मकसद है. टेस्ट जीतना आसान नहीं होता और यह जीत बहुत शानदार है."