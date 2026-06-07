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मानव सुथार का ड्रीम डेब्यू... 25 साल में पहली बार हुआ ऐसा, ये कारनामा करने वाले 8वें भारतीय

IND vs AFG Test: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच मुल्लांपुर में जारी है. टीम इंडिया ने लगातार मुकाबले पर दबदबा बना रखा है. मैच में पहले सेशन में ही टीम इंडिया के डेब्यूटेंट मानव सुथार चर्चा में आ गए. उनका ये डेब्यू बेहद खास रहा क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और 25 साल का सूखा खत्म किया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 07, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:40 PM IST
मानव सुथार का ड्रीम डेब्यू... 25 साल में पहली बार हुआ ऐसा, ये कारनामा करने वाले 8वें भारतीय
Image Credit: Manav Suthar (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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