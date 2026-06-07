मानव सुथार का ड्रीम डेब्यू... 25 साल में पहली बार हुआ ऐसा, ये कारनामा करने वाले 8वें भारतीय

IND vs AFG Test: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच मुल्लांपुर में जारी है. टीम इंडिया ने लगातार मुकाबले पर दबदबा बना रखा है. मैच में पहले सेशन में ही टीम इंडिया के डेब्यूटेंट मानव सुथार चर्चा में आ गए. अपने टेस्ट करियर की चौथी ही गेंद पर विकेट लेकर इस युवा ने अपने डेब्यू को यादगार बनाया. न सिर्फ डेब्यू उनके लिए खास था बल्कि एक भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक लम्हां भी था. मानव सुथार ने 25 साल का सूखा खत्म करते हुए चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में एंट्री मारी है.