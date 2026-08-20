मानव सुथार ने दोहरा दिया 94 साल पुराना करिश्मा, कभी कुंबले-अश्विन और हरभजन भी नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 165 रनों से जीत दिलाने में लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार का बहुत बड़ा रोल रहा है. मानव सुथार ने इस टेस्ट मैच में 131 रन देकर कुल 10 विकेट झटके. यह पहला मौका है, जब इस क्रिकेटर ने अपने टेस्ट करियर के दौरान एक मैच में 10 विकेट झटके हैं. मानव सुथार ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट की पहली पारी में 21.4 ओवर की गेंदबाजी के दौरान 76 रन देकर 4 विकेट चटकाए. वहीं, श्रीलंका के खिलाफ दूसरी पारी में इस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 23.4 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट निकाले हैं.
मानव सुथार ने इस तरह 94 साल पुराना एक करिश्मा दोहरा दिया है. इस बेहद दुर्लभ रिकॉर्ड को कभी अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह जैसे महान गेंदबाज भी नहीं बना पाए हैं. मानव सुथार ने 94 साल पुराने एक महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. दरअसल, मानव सुथार अपनी पहली ही घरेलू और विदेशी टेस्ट सीरीज, दोनों में 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले स्पिनर और दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. राजस्थान के 24 साल के स्पिनर मानव सुथार ने 6 जून 2026 को चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर पहली पारी में छह विकेट लेकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई थी. मानव सुथार ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में अपने पहले विदेशी दौरे पर भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जहां 15 से 19 अगस्त तक खेले गए टेस्ट में उन्होंने कुल 10 विकेट लिए.
मानव सुथार ने श्रीलंका की पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट लिए और फिर दूसरी पारी में मैच जिताने वाला स्पेल डाला. उन्होंने दूसरी पारी में सिर्फ 55 रन देकर छह विकेट लिए और भारत ने 165 रनों से जीत हासिल की. मानव सुथार से पहले भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद निसार ने 25 जून 1932 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और पहली पारी में 93 रन देकर 5 विकेट लिए थे. वे टेस्ट क्रिकेट में पांच विकेट हॉल लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने. मोहम्मद निसार ने अपना पहला घरेलू टेस्ट मैच 15 दिसंबर 1933 को मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था.
मोहम्मद निसार ने इस टेस्ट मैच में पांच विकेट लिए और पहली पारी में 90 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. 94 साल तक, कोई अन्य भारतीय अपनी पहली घरेलू और पहली विदेशी टेस्ट सीरीज, दोनों में पांच विकेट हॉल नहीं ले पाया था. मानव सुथार ने अब मोहम्मद निसार के इस 94 साल पुराने दुर्लभ रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. गॉल में मानव सुथार के प्रदर्शन ने उन्हें भारत के दो सबसे सफल टेस्ट स्पिनरों की कतार में भी खड़ा कर दिया. दूसरी पारी में छह विकेट लेकर, मानव सुथार श्रीलंका में एक टेस्ट पारी में छह विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं. मानव सुथार से पहले रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह ने ऐसा किया था.