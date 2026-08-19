W,W,W... मानव सुथार ने किया श्रीलंका का बंटाधार, एक ही ओवर में बदल दिया पूरा मैच, गॉल टेस्ट में झटके 10 विकेट

India vs Sri Lanka: भारत ने पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रनों से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने आखिरी दिन सिर्फ 10 गेंदों में श्रीलंका का काम-तमाम कर दिया. श्रीलंकाई पारी के 76वें ओवर में उन्होंने तीन विकेट चटकाए और उसके बाद अपने अगले ओवर में एक और विकेट लेकर भारत को शानदार जीत दिला दी. अपना दूसरा ही टेस्ट खेल रहे मानव सुथार ने पहली पारी में 4 और दूसरी इनिंग में 6 यानी मैच में 10 विकेट चटकाए.