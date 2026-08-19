W,W,W... मानव सुथार ने किया श्रीलंका का बंटाधार, एक ही ओवर में बदल दिया पूरा मैच, गॉल टेस्ट में झटके 10 विकेट

India vs Sri Lanka: भारत ने पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रनों से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने आखिरी दिन सिर्फ 10 गेंदों में श्रीलंका का काम-तमाम कर दिया. श्रीलंकाई पारी के 76वें ओवर में उन्होंने तीन विकेट चटकाए और उसके बाद अपने अगले ओवर में एक और विकेट लेकर भारत को शानदार जीत दिला दी. अपना दूसरा ही टेस्ट खेल रहे मानव सुथार ने पहली पारी में 4 और दूसरी इनिंग में 6 यानी मैच में 10 विकेट चटकाए.
श्रीलंका के खिलाफ गॉल में मिली शानदार जीत में वैसे तो कई भारतीय खिलाड़ियों का योगदान रहा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित मानव सुथार ने किया. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में टेस्ट डेब्यू पर 'पंजा' खोलने वाले स्पिनर ने श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट में ना सिर्फ पंजा खोला, बल्कि मैच में 10 विकेट लेने का कमाल भी किया. रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी स्पिनर्स की मौजूदगी में भी उन्होंने अपनी खास चमक छोड़ी.
यकीन करना मुश्किल है कि सिर्फ दो टेस्ट खेलने वाले मानव सुथार कैसे टीम इंडिया के अहम हथियार बन गए हैं. उन्होंने अब तक 2 टेस्ट में 17 विकेट चटकाए हैं. 24 साल के ऑलराउंडर बैटिंग से भी उपयोगी साबित हुए हैं. श्रीलंका के खिलाफ हुए गॉल टेस्ट में उन्होंने 10 विकेट चटकाए और 33 रन भी बनाए.
गॉल टेस्ट के आखिरी दिन मानव सुथार का प्रदर्शन शानदार रहा. 372 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 75 ओवर में 6 विकेट खोकर 199 रन बना लिए थे. पहली पारी में शतक जड़ने वाले सोनल दिनुशा दूसरी इनिंग में भी शानदार लय में खेल रहे थे. 76वें ओवर में मानव सुथार ने ना सिर्फ सोनल को चलता किया, बल्कि श्रीलंका की जीत की बची थोड़ी-सी उम्मीद भी खत्म कर दी. उन्होंने इस ओवर में 3 विकेट चटकाए और फिर अगले ओवर में एक और विकेट लेकर भारत को जीत दिला दी.
दिलचस्प बात ये रही कि जब वो ये खतरनाक स्पेल डाल रहे थे, तब गॉल के आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मैच किसी भी वक्त रोका जा सकता है, लेकिन मानव सुथार ने 10 गेंद में ही 4 विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया. जैसे ही भारत को जीत मिली, बारिश तेज होने लगी, लेकिन तब तक मैच का नतीजा भारत के पक्ष में आ चुका था.