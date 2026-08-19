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W,W,W... मानव सुथार ने किया श्रीलंका का बंटाधार, एक ही ओवर में बदल दिया पूरा मैच, गॉल टेस्ट में झटके 10 विकेट

Manav Suthar: अपना दूसरा ही टेस्ट खेल रहे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मानव सुथार ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए मैच में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी इनिंग में 6 विकेट चटकाए. आखिरी दिन उन्होंने 10 गेंदों के भीतर 4 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 19, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:00 PM IST
W,W,W... मानव सुथार ने किया श्रीलंका का बंटाधार, एक ही ओवर में बदल दिया पूरा मैच, गॉल टेस्ट में झटके 10 विकेट
Image Credit: श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में मानव सुथार ने झटके 10 विकेट (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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