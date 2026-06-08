Add Zee Business As A Preferred Source
App

मानव सुथार ने किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेब्यू... इस सदी में ये कारनामा करने वाले बने दूसरे भारतीय, पहला कौन?

Manav Suthar Test Debut: भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से रौंदकर टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. इस यादगार जीत में डेब्यूटेंट मानव सुथार का सबसे अहम योगदान रहा. वो इस शताब्दी में सिर्फ दूसरे ऐसे भारतीय बने हैं, जिन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच की पारी में पांच विकेट चटकाने का बड़ा कारनामा किया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 08, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:44 PM IST
मानव सुथार ने किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेब्यू... इस सदी में ये कारनामा करने वाले बने दूसरे भारतीय, पहला कौन?
Image Credit: (BCCI) Manav Suthar makes record-breaking debut

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वीलिंग कॉस्ट्यूम पर आशा पारेख ने डायरेक्टर से पूछा था सवाल, सुनकर बदलना पड़ा फैसला
Asha Parekh1 min ago
2
faridabad suicide15 min ago
3
Vaibhav Sooryavanshi16 min ago
4
Singer Swaroop Khan22 min ago
5
West Asia38 min ago