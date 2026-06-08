मानव सुथार ने किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेब्यू... इस सदी में ये कारनामा करने वाले बने दूसरे भारतीय, पहला कौन?

Manav Suthar Test Debut: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मैच में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रन से रौंद दिया. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये भारत की सबसे बड़ी जीत है. इस यादगार जीत में डेब्यूटेंट मानव सुथार का सबसे अहम योगदान रहा. बाएं हाथ के स्पिनर ने अपने पहले इंटरनेशनल मैच में ही शानदार प्रदर्शन कर कई रिकॉर्ड्स बना दिए. वो इस शताब्दी में सिर्फ दूसरे ऐसे भारतीय बने हैं, जिन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच की पारी में पांच विकेट चटकाने का बड़ा कारनामा किया है. मानव सुथार से पहले पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने ये करिश्मा किया था.