डेब्यू टेस्ट में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बावजूद श्रीलंका में नहीं खेलेंगे मानव सुथार? इस वजह से बैठना होगा बाहर

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में टीम इंडिया तीन स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतर सकती है. रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव का खेलना लगभग तय है. तीसरे स्पिनर के तौर पर सारांश जैन को मौका मिल सकता है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि सारांश एक ऑफ स्पिनर हैं. जडेजा और कुलदीप के रूप में टीम के पास पहले से दो बाएं हाथ के स्पिनर मौजूद रहेंगे. यही वजह है कि मानव सुथार को बाहर बैठना पड़ सकता है. टीम मैनेजमेंट तीनों एक जैसे स्पिनर्स के साथ नहीं उतरना चाहेगी.