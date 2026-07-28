डेब्यू टेस्ट में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बावजूद श्रीलंका में नहीं खेलेंगे मानव सुथार? इस वजह से बैठना होगा बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. पहला टेस्ट 15-19 अगस्त के बीच गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 23-27 अगस्त तक कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा. इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 28 जुलाई (मंगलवार) को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया. 15 सदस्यीय स्क्वॉड में बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया था.
अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में हुए उस टेस्ट में मानव सुथार टीम इंडिया की जीत के हीरो बने थे. उन्होंने पहली पारी में ही 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था. सुथार 1988 में नरेंद्र हिरवानी के 8/61 के बाद डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज बने थे.
मानव सुथार ने भारत के लिए धमाकेदार डेब्यू तो कर लिया है, लेकिन उन्हें दूसरा टेस्ट खेलने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए वो टीम में तो मौजूद हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है कि वो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे. आइए इसके पीछे की बड़ी वजह जानते हैं.
भारत की टेस्ट टीम में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वापसी हुई है, जिन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में आराम दिया गया था. उन्हीं की अनुपस्थिति में मानव सुथार को खेलने का मौका मिला था. अब जडेजा टीम में लौट आए हैं. श्रीलंका की पिचों पर जडेजा टीम इंडिया के अहम हथियार होंगे. जबकि, हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को भी निश्चित तौर पर मौका देना चाहेंगे. ऐसे में मानव सुथार के लिए प्लेइंग इलेवन का दरवाजा बंद हो जाएगा.
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में टीम इंडिया तीन स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतर सकती है. रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव का खेलना लगभग तय है. तीसरे स्पिनर के तौर पर सारांश जैन को मौका मिल सकता है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि सारांश एक ऑफ स्पिनर हैं. जडेजा और कुलदीप के रूप में टीम के पास पहले से दो बाएं हाथ के स्पिनर मौजूद रहेंगे. यही वजह है कि मानव सुथार को बाहर बैठना पड़ सकता है. टीम मैनेजमेंट तीनों एक जैसे स्पिनर्स के साथ नहीं उतरना चाहेगी.
शुभमन गिल [कप्तान], केएल राहुल [उपकप्तान], यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत [विकेटकीपर], साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल [विकेटकीपर], रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.