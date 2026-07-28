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डेब्यू टेस्ट में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बावजूद श्रीलंका में नहीं खेलेंगे मानव सुथार? इस वजह से बैठना होगा बाहर

अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में हुए उस टेस्ट में मानव सुथार टीम इंडिया की जीत के हीरो बने थे. उन्होंने पहली पारी में ही 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था. सुथार 1988 में नरेंद्र हिरवानी के 8/61 के बाद डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज बने थे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 28, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:06 PM IST
डेब्यू टेस्ट में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बावजूद श्रीलंका में नहीं खेलेंगे मानव सुथार? इस वजह से बैठना होगा बाहर
Image Credit: श्रीलंका में क्यों नहीं खेलेंगे मानव सुथार? (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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