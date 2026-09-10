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दो पारियों में बिना कोई रन दिए चटकाए 3 विकेट, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में तहलका मचा रहा ये भारतीय गेंदबाज

ग्लैमॉर्गन के खिलाफ हुए इस मैच में मानव सुथार ने पहली पारी में सिर्फ तीन गेंदें डाली और बिना रन दिए एक विकेट चटकाया. उन्होंने मीर हम्जा को शून्य पर पवेलियन की राह दिखाई. ग्लैमॉर्गन की टीम सिर्फ 69 रन पर ऑल आउट हो गई.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 10, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:14 PM IST
दो पारियों में बिना कोई रन दिए चटकाए 3 विकेट, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में तहलका मचा रहा ये भारतीय गेंदबाज
Image Credit: मानव सुथार ने बिना रन दिए चटकाए 3 विकेट (BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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