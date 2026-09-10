दो पारियों में बिना कोई रन दिए चटकाए 3 विकेट, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में तहलका मचा रहा ये भारतीय गेंदबाज

श्रीलंका के खिलाफ हुए टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय स्पिनर मानव सुथार अब इंग्लैंड में धमाल मचा रहे हैं. काउंटी चैंपियनशिप के एक मुकाबले में उन्होंने अनोखा कारनामा किया है. सुथार ने वार्विकशायर की तरफ से खेलते हुए ग्लैमॉर्गन के खिलाफ कार्डिफ में खेले गए मैच में 3 विकेट चटकाए. अब आप कहेंगे कि तीन विकेट लेना कौन सी बड़ी उपलब्धि है? कहानी में ट्विस्ट ये है कि मानव सुथार ने मैच की दोनों पारियों में बिना एक भी रन लुटाए ये 3 विकेट झटके हैं.
ग्लैमॉर्गन के खिलाफ हुए इस मैच में मानव सुथार ने पहली पारी में सिर्फ तीन गेंदें डाली और बिना रन दिए एक विकेट चटकाया. उन्होंने मीर हम्जा को शून्य पर पवेलियन की राह दिखाई. ग्लैमॉर्गन की टीम सिर्फ 69 रन पर ऑल आउट हो गई.
पहली पारी में बिना रन दिए एक विकेट झटकने वाले मानव सुथार ने दूसरी इनिंग में भी प्रभावित किया. स्विंग गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर उन्हें सिर्फ दो ओवर डालने का मौका मिला. उन्होंने दोनों ओवर मेडन फेंके और 2 विकेट भी चटकाए. इस तरह से उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप के इस मैच में दोनों पारियों में बिना एक भी रन दिए 3 विकेट चटकाकर अनोखा कारनामा किया.
मानव सुथार श्रीलंका के खिलाफ शानदार टेस्ट सीरीज के बाद काउंटी चैंपियनशिप में खेलने आए हैं. दो मैचों में उन्होंने 21.06 की औसत से 16 विकेट लिए, जिसमें एक मैच में दस विकेट और 6/55 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल था. अब तक अपने टेस्ट करियर में, उन्होंने सिर्फ तीन मैचों में 17.34 की औसत से 23 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है. मानव सुथार ने हैम्पशायर के खिलाफ 7 विकेट लिए.
मानव सुथार ने श्रीलंका के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज से पहले वार्विकशायर के साथ काउंटी चैंपियनशिप 2026 के दो मैचों के लिए एक शॉर्ट-टर्म डील साइन की थी. श्रीलंका सीरीज के बाद, सुथार एक और डील के साथ लौटे और सीजन के बाकी मैचों के लिए वार्विकशायर से फिर से जुड़ गए. अपने पहले शॉर्ट-टर्म कार्यकाल में उन्होंने दो मैचों में 11 विकेट लिए थे. वापसी के बाद सुथार ने वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने छोड़ा था. हैम्पशायर के खिलाफ अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मैच में, उन्होंने एक मैच में सात विकेट लिए. पहली पारी में उन्होंने 3/42 के आंकड़े दर्ज किए और दूसरी पारी में 4/52 के आंकड़े के साथ उसे आगे बढ़ाया.
वार्विकशायर ने हैम्पशायर को एक पारी और 129 रनों से हराया. वे 12 मैचों में पांच जीत, छह ड्रॉ, एक हार और 184 अंकों के साथ स्टैंडिंग में सबसे ऊपर हैं. वार्विकशायर शीर्ष पर रहने और काउंटी चैंपियनशिप 2026 जीतने की कोशिश कर रहा है.