दो पारियों में बिना कोई रन दिए चटकाए 3 विकेट, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में तहलका मचा रहा ये भारतीय गेंदबाज

मानव सुथार ने श्रीलंका के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज से पहले वार्विकशायर के साथ काउंटी चैंपियनशिप 2026 के दो मैचों के लिए एक शॉर्ट-टर्म डील साइन की थी. श्रीलंका सीरीज के बाद, सुथार एक और डील के साथ लौटे और सीजन के बाकी मैचों के लिए वार्विकशायर से फिर से जुड़ गए. अपने पहले शॉर्ट-टर्म कार्यकाल में उन्होंने दो मैचों में 11 विकेट लिए थे. वापसी के बाद सुथार ने वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने छोड़ा था. हैम्पशायर के खिलाफ अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मैच में, उन्होंने एक मैच में सात विकेट लिए. पहली पारी में उन्होंने 3/42 के आंकड़े दर्ज किए और दूसरी पारी में 4/52 के आंकड़े के साथ उसे आगे बढ़ाया.